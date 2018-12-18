Американские астронавты достигли орбиты Луны

Американские астронавты Борман, Лоуэлл и Андерс стали первыми людьми, которые достигли орбиты Луны 50 лет назад.
Корабль "Аполлон-8" стартовал 21 декабря 1968 в 12:00 51 минуту по Гринвичу.
Разрешение на переход на орбиту астронавты получили на 68 часов полетного времени - 23 декабря. Примерно через час корабль зашел на Луну на расстоянии примерно 126 км от него были включены основной двигатель, который проработал 246,5 с и перевел корабль на эллиптическую орбиту с высотой 113 км, высотой апоселении 312 км и периодом обращения 2 год.10 мин.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Илон Маск запустил в космос собственный электромобиль
В период обращения по эллиптической орбите астронавты фотографировали поверхность Луны, вели визуальные наблюдения и осуществляли навигационные эксперименты.
На 72 часе полета провели третий телевизионный сеанс. Астронавты показали Луну. Всего провели четыре телевизионные съемки.
После завершения миссии NASA объявило об исключительном успехе полета. Основными достижениями считаются: проведение детальной разведки лунной поверхности, было чрезвычайно важно для планирования высадки астронавтов на Луну; демонстрация способности командного модуля корабля осуществлять сложные космические полеты с большим удалением от Земли практически без отказов и неисправностей; демонстрация безопасности для экипажа таких полетов; получения большого количества важной информации и резкое увеличение популярности космической программы в США и за рубежом.
На Международной космической станции нашли папку с уникальными материалами. В ней были дискеты оставленные первым экипажем 20 лет назад. Находку обнаружил немецкий астронавт и командир МКС Александр Херст.
Комментарии