Американские астронавты достигли орбиты Луны

Американские астронавты Борман, Лоуэлл и Андерс стали первыми людьми, которые достигли орбиты Луны 50 лет назад.

Корабль "Аполлон-8" стартовал 21 декабря 1968 в 12:00 51 минуту по Гринвичу.

Разрешение на переход на орбиту астронавты получили на 68 часов полетного времени - 23 декабря. Примерно через час корабль зашел на Луну на расстоянии примерно 126 км от него были включены основной двигатель, который проработал 246,5 с и перевел корабль на эллиптическую орбиту с высотой 113 км, высотой апоселении 312 км и периодом обращения 2 год.10 мин.

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Лунная поверхность, сфотографированная экипажем «Аполлона-8». На переднем плане кратер Гоклений диаметром примерно 70 км. Фото: Википедия

В период обращения по эллиптической орбите астронавты фотографировали поверхность Луны, вели визуальные наблюдения и осуществляли навигационные эксперименты.

Восход Земли над лунным горизонтом, сфотографированный экипажем «Аполлона-8». Фото: Википедия

На 72 часе полета провели третий телевизионный сеанс. Астронавты показали Луну. Всего провели четыре телевизионные съемки.

После завершения миссии NASA объявило об исключительном успехе полета. Основными достижениями считаются: проведение детальной разведки лунной поверхности, было чрезвычайно важно для планирования высадки астронавтов на Луну; демонстрация способности командного модуля корабля осуществлять сложные космические полеты с большим удалением от Земли практически без отказов и неисправностей; демонстрация безопасности для экипажа таких полетов; получения большого количества важной информации и резкое увеличение популярности космической программы в США и за рубежом.

Отсек экипажа корабля «Аполлон-8» после приводнения. Фото: Википедия

На Международной космической станции нашли папку с уникальными материалами. В ней были дискеты оставленные первым экипажем 20 лет назад. Находку обнаружил немецкий астронавт и командир МКС Александр Херст.