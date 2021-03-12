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пятница, 12 марта 2021 12:06

656 лет назад основали ведущий университет Европы

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656 лет назад основали ведущий университет Европы
656 лет назад основали ведущий университет Европы фото: yulitravel

12 марта 1365 года герцог Австрии, Щтирии и Каринтии Рудольф IV основал Венский университет. Он является одним из старейших и крупнейших университетов Европы.

Уже несколько веков он входит в список лучших высших учебных заведений Европы. Известными выпускниками Венского университета были Зигмунд Фрейд, Стефан Цвейг, Август Зильберштейн и многие другие.

В инфраструктуру Венского университета входит крупнейшая в Австрии Научная библиотека, Центр изучения языков. Здесь студенты совершенно бесплатно, кроме немецкого и английского языка, могут изучить и другие - китайский, японский, французский, итальянский, арабский. При университете есть собственное издательство, где выдают научные альманахи и студенческую прессу, современный компьютерный центр, а также большое количество научно-исследовательских лабораторий.

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В Венском государственном университете учатся около 90 тыс. студентов из разных уголков мира. Обучение в образовательном учреждении возможно на немецком и английском языках. Студенты имеют возможность самостоятельно составлять свое расписание занятий, в оптимальном для себя варианте, а также выбирать необходимые предметы.

2013-го студенты запустили в космос искусственный спутник UniBRITE и проводят астрономические исследования. Исторический факультет возобновил почти полностью разрушенные летописи времен Византии. В результате университет получил 9 нобелевских лауреатов, множество научных открытий и знаковых общественных деятелей.

1661 года основали первый в Украине университет - Иезуитскую академию. По условиям Гадячского соглашения 1658-го между Украиной и Польшей, в Украине должны были открыть 2 православных университета - академии.

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Дата
12
марта

656 лет назад основали ведущий университет Европы

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