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понедельник, 19 июля 2021 18:49

54 тыс. зарплаты и неограниченный интернет: украинские полярники ищут людей для экспедиции

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Автор: Национальный антарктический научный центр
  В полярную экспедицию ищут участников
В полярную экспедицию ищут участников

Начался конкурс в 27-ю Украинскую антарктическую экспедицию на 2022-2023 годы.

Принимать анкеты будут до 3 сентября. Более подробную информацию об участии в конкурсе, перечне документов, оплате труда, обеспечении и здравоохранении зимовщиков опубликовали в официальном объявлении.

"В этом году ждем больше заявок на конкурс от кандидатов и кадидаток, ведь, во-первых, осенью прошлого года правительство существенно увеличило зарплату для наших полярников, в среднем до 54 тыс. грн в месяц, и теперь в Антарктиду можно ехать не только за невероятными впечатлениями, а, во-вторых, именно 27-я экспедиция впервые за последние 20 лет отправится на станцию ​​на собственном научно-исследовательском ледоколе! Напомню, что 7 июля правительство выделило средства на его покупку, а 14 июля это решение согласовал бюджетный комитет ВРУ, и мы уже запустили все необходимые процедуры для приобретения судна", - отметил директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий.

Ищут ученых по направлениям: науки о жизни, науки о Земле и физические науки. Нужна команда жизнеобеспечения - повар, врач, дизелист-электрик, системный механик, сисадмин.

Каждый будущий полярник или полярница должны иметь хорошее состояние здоровья, быть коммуникабельными и неконфликтными, знать иностранный язык, уметь работать с компьютером и тому подобное. Все требования можно посмотреть по ссылке.

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Конкурс будет проходить в несколько этапов. Конкурсная комиссия осуществит предварительный отбор кандидатов после приема анкет. На третьем этапе пройдет профессиональное собеседование и психологическое тестирование. После этого кандидатов ждет медицинский осмотр. После успешного прохождения - командные сборы, тренинги и обучение.

Украинская антарктическая станция "Академик Вернадский" 6 февраля праздновала 25-летие. Тогда Великобритания передала Украине свою антарктическую станцию ​​"Фарадей", которую переименовали в честь первого президента Академии наук Украины. 25 экспедиций провел за это время Национальный антарктический центр. Благодаря своему географическому расположению станция пользуется высокой популярностью среди туристов. Численность украинской экспедиции обычно не превышает 15 человек. В основном там находятся ученые. Тон задают геофизики и метеорологи - станция ориентирована прежде всего на изучение климата.

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