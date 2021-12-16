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четверг, 16 декабря 2021 06:39

41 учебное заведение из Украины вошло в региональный рейтинг университетов

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41 учебное заведение из Украины вошло в региональный рейтинг университетов
Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко занял самое высокое место среди украинских заведений. Фото: Pexels

В рейтинг лучших университетов развивающихся стран Европы и Средней Азии на 2022 год попало 41 заведение из Украины.

Об этом сообщило Министерство образования и науки.

Рейтинг заключил глобальный научно-исследовательский консультационный центр QS Quacquarelli Symonds. Его директор Бен Саутер назвал количество украинских заведений высшего образования рекордом в истории регионального рейтинга.

Но присутствие Украины в первой сотне рейтинга сократилось с четырех до трех университетов из-за общего снижения показателей.

Лучшими университетами Украины в рейтинге указали Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко - 35-е место в 2022 году (33-е - в 2021-м), Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" - 63-е (66- то), Харьковский национальный университет имени Василия Каразина – 69-е и 67-е.

"Развитие высшего образования – одно из приоритетных направлений деятельности МОН. Улучшение качества предоставления образовательных услуг, развитие академической мобильности и увеличение финансирования для проведения научных исследований в университетах помогает стимулировать работу заведений высшего образования", – сказал министр образования и науки Сергей Шкарлетт.

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Для составления регионального рейтинга учитывалось десять показателей: академическая репутация учебного заведения, его репутация среди работодателей, соотношение количества преподавателей и студентов, количество публикаций на одного преподавателя и сотрудника, количество цитирований на одну публикацию, доля иностранных преподавателей и сотрудников, доля иностранных студентов, доля преподавателей и сотрудников с научной степенью, глубина международных научных коллабораций и присутствие учебного заведения в онлайн-среде.

Киев назвали самым лучшим городом для ведения бизнеса по версии Forbes. Forbes решил обновить рейтинг, добавив показатель готовности городов к пандемии. Ивано-Франковск, ставший в прошлом году лидером, опустился на четвертую строчку.



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