11 лет назад появилась популярная компьютерная игра

Minecraft празднует день рождения. Фото: nintendo.ru

17 мая 2009 вышла первая, тестовая версия компьютерной игры "Minecraft", которая стала одной из самых популярных в мире.

Minecraft за основу использовала идеи браузерной игры Infiniminer, в частности графику. Изначально ее написал на языке Java шведский программист Маркус Перссон. Игра быстро стала популярной, и на средства из прибыли от игры создали компанию Mojang, которая сегодня продолжает развивать игру.

Альфа-версию Minecraft выпустили 17 мая 2009, бета версию - 20 декабря 2010 Официальные выпуски игры для iOS, Android и полная версия для ПК представили 18 ноября 2011 на конференции фанатов MineCon 2011, которая состоялась в Лас-Вегасе.

В игре существует семь типов миров. Обычный тип мира по умолчанию имитирует усредненную земную поверхность, что имеет умеренные перепады высот, подземелья, скалы, горы, различные водоемы, биомы, и тому подобное. Суперплоский тип состоит из ровной поверхности, которая находится на сравнительно небольшой высоте и со значительным освещением. Большие биомы - тип мира с увеличенными объектами, расширенный обычного типа отличается наличием чрезвычайно высоких гор, что затрудняет передвижение и выживание в игре. Также есть пользовательский тип, в режиме которого игрок имеет возможность самостоятельно настроить мир, подробно указав ландшафты и объекты должны присутствовать, математические основы мира, или готовый вариант среди предлагаемых. Режим отладки: автоматически включается режим наблюдения. Генерируются все возможные в игре блоки. Используются для проверки текстур. Собственный: данный тип мира позволяет создать мир полностью состоит из одного биома. Также, в настройках создания мира кроме биома можно настроить вариант создания: поверхность, летающие острова или пещеры.

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Minecraft - независимая видеоигра студии Mojang 2011 года, создана в жанре "песочница". Действие в игре происходит в открытом мире с видом от первого или третьего лица на выбор. Игра начала одноименную серию, для всех произведений которой характерен минималистичный кубический дизайн. Эта игра прежде всего позволяет выразить свою креативность.