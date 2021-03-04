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четверг, 04 марта 2021 17:10

"Золотой" бензин: в Украине начнут проверять АЗС

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&quot;Золотой&quot; бензин: в Украине начнут проверять АЗС
Шмыгаль заявил о начале переговоров с представителями сетей. Фото: pixabay.com

Премьер Денис Шмыгаль анонсировал проверки АЗС из-за стремительного повышения цен на бензин и дизтопливо.

"Действительно, цены выросли. Ищем причины, если они объективны и это рынок - хорошо. Если есть какие картельные сговоры, злоупотребления, начнем процедуры по проверкам законности функционирования отдельных сетей и станций. АМКУ делает свою работу", - отметил премьер-министр, пишет "Экономическая правда".

Он также отметил, что уже начаты переговоры с представителями сетей. Выразил надежду, что в ближайшее время ситуация будет урегулирована.

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"Есть пожелания от сетей, какие должны быть шаги правительства по наведению порядка, легализации рынка горючего. Над этим работают, все поручения даны. Я уверен, что рынок будет справедливый и стабильный", - добавил Шмыгаль.

С октября прошлого года началось резкое повышение мировых цен на нефть. Это вызвало подорожание автомобильного топлива. Сети АЗС 3 марта снова повысили цены на бензин и дизель на 10-50 коп. за 1 л. Местами стоимость горючего перевалило за 30 грн за литр.

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