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пятница, 21 февраля 2020 10:58

Золото рекордно подорожало: почему

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Золото рекордно подорожало: почему
Золото дорожает вместе с долларом. Фото: Главком

Мировые цены на золото 21 февраля установили рекорд за последние 7 лет. Унция золота стоит дороже всего с 14 февраля 2013 года - 1620,5 доллара.

Цены растут 6 дней подряд. Это связано с опасениями инвесторов, что вспышка китайского коронавируса будет иметь серьезные последствия для мировой экономики, пишет MarketWatch.

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Эпидемия вызывает неуверенность среди инвесторов. Они ищут активы, которые могут сохранить свою стоимость в случае экономических проблем.

По словам инвесторов, золото дорожает, когда фондовые рынки приближаются к максимуму. Сейчас золото дорожает вместе с долларом. Это происходит из-за ожидания, что центральные банки мира начнут вливать дополнительные средства на рынок, чтобы предотвратить последствия коронавируса для экономики.

По прогнозу Национального банка Украины, китайский коронавирус не окажет значительного влияния на украинскую экономику. Пострадать может металлургическое производство. Однако снижение цен на металлы компенсируется снижением цен на нефтяные ресурсы.

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