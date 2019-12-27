"Зеленую" энергию в Украине планируют продавать через аукционы Prozorro

"Зеленое" электричество продавать с электронных аукционов. Фото: epravda.com.ua

Сгенерированную из возобновляемых источников электроэнергию в Украине будут продавать через электронные аукционы "Prozorro.Продажи".

Об этом сообщил через Telegram канал премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

""Зеленая" энергия будет продаваться через е-аукционы "Prozorro.Продажи". Это будет стимулировать производство альтернативной энергии и позволит снизить цену на "чистую" энергию", - написал премьер-министр.

Гончарук считает, что такое решение правительство создает условия для развития возобновляемой энергетики, позволит привлекать дешевые кредитные ресурсы и способствовать развитию производства высокотехнологичного оборудования на территории Украины.

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Первые "зеленые" аукционы планируют на март 2020 года.

Принятие законопроекта "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно улучшения инвестиционного климата в сфере возобновляемой энергетики" (№2543) обеспечит развитие альтернативной энергетики в Украине. Об этом заявила народный депутат Украины, член комитета ВР по вопросам энергетики и ЖКХ Виктория Гриб.