Зеленский подписал закон о "зеленых тарифах" для домохозяйств

Зеленский подписал закон о "зеленых тарифах". Фото: Сегодня

Президент Украины Владимир Зеленский подписал изменения в Закон Украины "Об альтернативных источниках энергии", которые позволяют домашним солнечным электростанциям (СЭС) мощностью до 30 кВт продавать электроэнергию по "зеленому" тарифу.

Изменения в Закон Украины "Об альтернативных источниках энергии" позволяют применять "зеленый" тариф для электроэнергии, вырабатываемой частные солнечные электростанции мощностью до 30 кВт, и отменяют обязательное условие по размещению таких установок исключительно на крышах или фасадах зданий или иных сооружений, сообщается на сайте Верховной Рады.

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В Украине сегодня работают 12 000 домашних солнечных электростанций.