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суббота, 13 июля 2019 16:35

Зеленский хочет, чтобы в Одесский порт корабли заходили бесплатно

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Зеленский хочет, чтобы в Одесский порт корабли заходили бесплатно
Зеленский ищет территорию для бесплатного заезда кораблей в Одесский морской порт. Фото: ruskino.ru

Зеленский хочет устроить бесплатный заезд в Одесский морской порт для оформления грузов.

С этой просьбой он обратился к мэру Одессы Геннадию Труханову, пишет unn.com

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"Надо найти возможность решить проблему предоставления земельного участка в Одесском морском порту для обустройства въезда на территорию порта для бизнеса, которым можно было бы пользоваться бесплатно, - говорит президент.

Сейчас существует только один порт, принадлежащий частному лицу. Это вредит предпринимательской деятельности бизнесменов.

9 июля президент Украины Владимир Зеленский уволил с должности председателя Гайсинской райгосадминистрации Владислава Уткина, 55 лет. Об этом говорится на официальном сайте президента. Владислав Уткин дважды занимал должность председателя Гайсинской РГА - с марта 2005-го по май 2010 года, а также с августа 2015 года и по настоящее время. На местных выборах 2015 года Уткин баллотировался в Гайсинской районного совета от партии "Блок Петра Порошенко" Солидарность ". По образованию - инженер-электромеханик. Занимал инженерные должности на предприятиях района и Украины. Женат, имеет дочь.

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Дата
13
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