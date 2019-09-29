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воскресенье, 29 сентября 2019 05:49

Зарубежным инвесторам дадут в Украине "электронное резидентство"

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Зарубежным инвесторам дадут в Украине &quot;электронное резидентство&quot;
Инвесторам дадут "электронное резидентство". Фото: Униан

В Украине будут внедрять проект "Электронное резидентство".

С помощью такого нововведения бизнесмены, которые на данный момент находятся за границей будут иметь возможность вести свою предпринимательскую деятельность на территории Украины — рассказал Михаил Федоров, внештатный советник Президента Украины Владимира Зеленского и министр цифровой трансформации, сообщает NewsOne.

Украинская власть стремится создать оптимальные условия для того, чтобы бизнесмен мог без проблемно открыть банковский счет не посещая страну.

Уже сейчас собрана группа работников, есть президентский указ и есть готовый законопроект, а команда активно работает над самим проектом.

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Напомним, изменения в Налоговый кодекс, заложенные в законопроекте №1210, в его нынешнем варианте, могут больно ударить по украинской экономике и нарушить баланс интересов государства и бизнеса.

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