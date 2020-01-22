Зарубежные активы Газпрома разморозили – Нафтогаз объяснил причину

Российские активы арестовали в феврале 2018-го. Фото: 112 Україна

Власти Англии, Уэльса, Нидерландов и Люксембурга сняли арест с активов российского Газпрома.

Российские активы арестовали в феврале 2018-го. Их заморозили по требованию НАК "Нафтогаз" в рамках судебного спора с Газпромом, пишет DW.

По данным Нафтогаза, арестовали зарубежные активы на сумму свыше $2,56 млрд.

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Газпрому об отмене арестов Англия и Уэльс сообщили 14 января, Нидерланды - 10 января, Люксембург - 11 января.

"Аресты накладывались на активы Газпрома в разных юрисдикциях, чтобы заставить его заплатить долг по решению Стокгольмского арбитража, $2,9 млрд. Деньги от Газпрома получили 27 декабря 2019 года", - пояснили в Нафтогазе.

В декабре 2019 года Россия и Украина подписали новый договор о транзите газа в Европу через украинскую территорию. Также заключили мировое соглашение, предусматривающее отказ от взаимных судебных претензий по газовым контрактам от 2009 года. В его рамках Газпром выполнил решение Стокгольмского арбитража и выплатил Нафтогазу $2,9 млрд.