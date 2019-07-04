Зарплата железнодорожников стала выше средней по Украине

С 2014 по 2018 год зарплата железнодорожников в целом выросла в 2,5 раза. Фото: mukachevo.net

Как свидетельствует статистика, зарплата работников АО "Укрзализныця" за первый квартал 2019 года выше среднемесячной почти по всей Украине. В среднем работники региональных филиалов в первом квартале этого года зарабатывали 11032 грн в месяц, что на 14,6% больше средней зарплаты по Украине.

Самая большая разница между зарплатами работников региональных филиалов и средней по области в Херсонской - 46,4%, Луганской - 45,4%, Ивано-Франковской - 40%, Винницкой области - 38,4%. Почти на треть больше зарплата работников Укрзализныци во Львовской, Харьковской, Одесской и других областях. Наименьшая разница между зарплатами железнодорожников и средней по области - в Запорожской, Днепропетровской, Донецкой областях. Только в Киеве средняя зарплата в регионе опережает зарплату железнодорожников более чем на 20%.

Напомним, с 1 июля 2019 года часовые тарифные ставки и должностные (месячные) оклады повышены для подавляющего большинства профессий на 10 процентов - такое решение приняло правление АО "Укрзализныця" для совершенствования оплаты труда железнодорожников. С 2014 по 2018 год зарплата железнодорожников в целом выросла в 2,5 раза, причем в 2017 году рост был максимальным - 35%. Также фонд оплаты труда Укрзализныци ежегодно растет. Если в 2017 году он составлял 26 млрд грн, то в 2018 году - уже 33 млрд грн. На зарплату работников в прошлом году Укрзализныця направила более 42% валового дохода компании, тогда как другие отрасли обычно на оплату труда тратят значительно меньше.