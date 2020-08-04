Заробитчане отправляют домой меньше средств: подробности

Через неформальные каналы прошло $2,02 млрд. Фото: pixabay.com

Трудовые мигранты за июнь 2020 года перевели в Украину $856 млн, а за І полугодие - $5,6 млрд. Это на 8,5% меньше, чем в июне 2019-го и на 3,8% меньше, чем за первые 6 месяцев прошлого года.

За полгода через корреспондентские счета перевели $2,16 млрд, или 40,2% от общего количества переводов.

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Через неформальные каналы прошло еще $2,02 млрд, что составляет 37,6% переводов. Через международные платежные системы - $1,19 млрд, то есть 22,1% от общего количества, сообщает "Сегодня".

В январе-мае 2020-го трудовые мигранты перевели $4,54 млрд. Это на $99 млн, или 2,13%, меньше, чем за аналогичный период прошлого года.