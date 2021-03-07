Запуск "Северного потока-2". Оператор ГТС Украины разрабатывает возможные сценарии

Оператор ГТС готовится к запуску "Северного потока-2". Фото: Голос

Оператор газотранспортных систем Украины подготовился к возможному запуску российского газопровода "Северный поток-2".

Уже есть несколько сценариев на тот случай, если российский газ пойдет в обход территории Украины, сказал глава Оператора ГТС Украины Сергей Макогон в интервью венгерской экономической газете Világgazdaság.

"Мы разработали несколько сценариев. Поскольку в Украине крупнейший внутренний рынок потребления газа в Восточной Европе, то услуги ГТС будут востребованы в любом случае. Но транзитные мощности будут оптимизированы, ведь мы не можем позволить себе содержание мощностей, которые не будут задействованы для транзита", – сказал Макогон.

В таком случае Украине придется обеспечить экономически целесообразный тариф как для внутренних потребителей, так и для коммерческих клиентов.

"Это означает, что мы модернизируем только те компрессорные станции, которые будут использоваться, а остальные постепенно будем выводить из эксплуатации. Соответственно – в случае полного отказа от транзита по нашей территории – уже нельзя будет воспринимать украинскую ГТС в качестве доступного запасного варианта", – добавил руководитель ОГТСУ.

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Северный и Турецкий потоки не имеют такой гибкости, как украинская ГТС, поэтому странам ЕС нужно будет вкладывать миллиарды евро в строительство новых газохранилищ и СПГ-терминалов ради своей энергетической безопасности.