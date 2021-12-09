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пятница, 10 декабря 2021 11:21

Запрет полиэтилена: с чем пойти в магазин

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Запрет полиэтилена: с чем пойти в магазин
Вступил в силу закон о запрете пластиковых пакетов. Фото: UNN

Сегодня вступил в действие закон об ограничении обращения пластиковых пакетов в Украине.

Уменьшение объема использования в Украине полиэтиленовых пакетов пройдет в несколько этапов. С пятницы запрещается бесплатно распространять одноразовые пакеты в торговых сетях. До 2023 года в обращении в Украине должны остаться только экологические альтернативы полиэтилену.

Главная цель документа – предотвращение образования пластиковых отходов с учетом их вреда для окружающей среды. Подобные запреты уже действуют в Европейском Союзе.

Что и как изменится

• в торговых сетях с сегодняшнего дня запрещено бесплатное распространение пластиковых пакетов. Речь о пакетах с толщиной стенок более 50 микрометров, в которые покупатели обычно складывают приобретенные товары.

• с 10 марта 2022 г. вступит в силу запрет на использование тонких и сверхтонких пакетов; в заведениях торговли и общепита можно будет использовать исключительно биоразлагаемые пакеты. Сверхтонкие пластиковые пакеты останутся в качестве первичной упаковки для мяса, рыбы, льда и сыпучих продуктов.

• с 1 января 2023 года можно будет использовать только биоразлагаемые пакеты, все остальные – будут под запретом.

Как будут штрафовать нарушителей

Нарушителей закона ожидает штраф от 1,7 тыс. грн, за повторное нарушение – от 3,4 тыс. до 8,5 тыс. грн.

После 10 марта 2022 штрафы за первое нарушение будут составлять от 8,5 тыс. до 17 тыс. грн, при повторном нарушении – от 17 тыс. до 34 тыс. грн.

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Заведения торговли и предприятия, предоставляющие услуги по использованию пластиковых пакетов, должны будут за свой счет утилизировать их остатки на своих объектах.

Какова альтернатива пакетам из пластика

Закон позволяет использовать биоразлагаемые или экологические пакеты, изготовленные из картофельного или кукурузного крахмала.

Еще до принятия указанного закона некоторые торговые сети начали постепенный переход на биопакеты и экосумки, так называемые "шопперы". Эти универсальные сумки из ткани или искусственной кожи достаточно крепкие и имеют большую вместимость.

Набирают популярности и многоразовые сумки из полиэстера, которые можно стирать в стиральной машине. Довольно удобны также сверхпрочные бумажные пакеты, которые рассчитаны на большой вес и многократное использование.

В советское время, когда пластиковые пакеты еще были дефицитом, граждане массово использовали так называемые "авоськи". Плетеная сетка из натуральных или искусственных нитей значительно легче и компактнее сумки-шоппера. В настоящее время эта легендарная сетка, рассчитанная на большой вес, начинает возвращаться в Украину в качестве модного тренда.

Закон Украины "Об ограничении обращения пластиковых пакетов на территории Украины" был принят Верховной Радой 1 июня. Контролировать соблюдение этого закона Госпродпотребслужба будет путем плановых и внеплановых проверок магазинов, кафе, ресторанов и рынков.

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Дата
10
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