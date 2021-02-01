"Заходишь посмотреть, а выходишь с диваном" - как магазин ІКЕА отработал первый день в Украине

Фото: Тарас Подолян

1 февраля во Киеве открылся первый офлайн-магазин IKEA в Украине. Это крупнейший в мире ритейлер мебели и товаров для дома. Шведская компания пыталась зайти на украинский рынок в течение 15 лет.

Магазин открылся в столичном торговом центре Blockbuster Mall на просп. Бандеры. На втором этаже торгового центра с помощью лент сделали имровизований коридор для очереди. Площадь магазина составляет более 5 тыс. кв. м. Представлено более 5 тыс. единиц товара. Купить можно не все, некоторые вещи только элемент декора. Внутри создали разные "комнаты", которые назвали гибкими помещениями за очень малую площадь и целостность интерьера. Можно увидеть спальню, кухню и гостиную, украшенные товарами IКЕА.

Автор: Тарас Подолян Магазин открылся в столичном торговом центре Blockbuster Mall на просп. Бандеры

Автор: Тарас Подолян У магазині - понад сотня працівників

Автор: Тарас Подолян

В первые часы после открытия, магазином ходят несколько десятков покупателей. Ближе к обеду у входа появляется очередь. Ранее анонсировали, что будут пускать не более 500 человек одновременно. На каждом шагу стоит кто-то из персонала - около полок с товарами, касс самообслуживания, выхода и входа.

Первые покупатели идут на кассу со сложенными стульями, пледами, игрушечными динозаврами, пандами, рамками для фото, подушками, картинами, постельным бельем и другими элементами декора.

Автор: Тарас Подолян Большинство товаров в украинский магазин будут завозить из Польши

Автор: Тарас Подолян Автор: Тарас Подолян Кроме товаров для дома, украинцы часто покупали игрушки. Чаще всего - драконов и панд

В магазине люди садятся на кресла-качалки и диваны, пытаются оценить удобны ли они. Крутят в руках подсвечники в виде фонарей, горшки для цветов, искусственные орхидеи. Большинство товаров в украинский магазин будут завозить из Польши.

"ІКЕА - это такой магазин, куда заходишь посмотреть, а выходишь с диваном. Следила за датой открытия полтора года. Я была за границей в нескольких ІКЕА, очень понравилось там. Как только узнала, что открывается в Киеве, сразу приехала посмотреть. Мне импонирует концепция компании, скандинавский стиль. В украинском магазине интересные товары, нормальные цены. Сегодня присматривала мебель для себя", - говорит киевлянка Ирина.

Автор: Тарас Подолян Внутри магазина создали разные "комнаты", которые назвали гибкими помещениями

Автор: Тарас Подолян Часть "кухни" внутри магазина

Автор: Тарас Подолян Популярной покупкой среди украинцев были подушки

Магазин в Киеве работает в городском формате. Традиционно ІКЕА располагает свои торговые точки за пределами города. По размерам они равны крупным торгово-развлекательным центрам. Городской формат предусматривает расположение внутри торговых центров, меньшее пространство и возможность забирать онлайн-заказы.

"Когда сюда зашла, пробежали мурашки по телу. Я ждала открытия ІКЕА в Украине. Сын сегодня проснулся раньше, чтобы мы приехали утром. Еще все не обошли, но некоторые вещи я узнаю, потому что видела раньше в Европе. Когда там бывали, то обязательно ездили в ІКЕА. Читала книгу о создании этого бренда. Здесь продают простые и стильные вещи. Это бренд влюбил в себя весь мир. Очень хотелось, чтобы он был представлен в Украине. Планируем купить какой-то декор, органайзеры для детских игрушек, посмотреть столы для детей. А посуда и свечи - это просто любовь", - добавляет Юлия. Пришла на открытие магазина с сыном.

Автор: Тарас Подолян Посуда расставили в комфортной глазу цветовой гамме

Автор: Тарас Подолян

Автор: Тарас Подолян

Дешевле всего в магазине стоят ароматические свечи. Цены стартуют от 29 грн. Стоимость мебели начинается от 2700. Есть обычные кассы и самообслуживания для покупателей. На выходе охранники выборочно проверяют чеки.

По словам представителей компании, позже планируют открыть зону питания, которая является традиционной для магазинов IKEA. Там можно будет попробовать фирменные фрикадельки и хот-доги.

Автор: Тарас Подолян Есть обычные кассы и самообслуживания для покупателей

Автор: Тарас Подолян Автор: Тарас Подолян Автор: Тарас Подолян

Автор: Тарас Подолян

Автор: Тарас Подолян

В мае 2020 года шведская компания IKEA запустила онлайн-продажи. До этого на протяжении 15 лет пыталась зайти на украинский рынок, впервые попробовав в 2005 году. В 2018 году компания объявила об открытии магазина городского формата вместо большого торгового центра. 2019-го событие решили отложить из-за проблем с торговыми площадями. В мире работает 445 магазинов компании IKEA. Большинство из них — 271 — Европе.