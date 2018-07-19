За чертой бедности оказался каждый четвертый украинец

По словам эксперта, экономический потенциал Украины выше, чем в Польше, Румынии, Грузии, Индонезии

На сегодня за чертой бедности в Украине проживает 25% населения, тогда как еще в 2014 году эта доля составляла 15%.

Об этом заявила директор Всемирного банка по вопросам Украины, Беларуси и Молдовы Сату Кахконен, передает "Укринформ".

"Экономический кризис, начавшийся в Украине в 2014 году, привела к тому, что уровень бедности сейчас выше, чем пять лет назад. Если в 2014 году за чертой бедности жило 15% населения Украины, то сегодня - 25%. Однако существует реальный путь выхода из кризиса. Это завершение начатых и реализация новых реформ. Украина сделала шаг в реформировании разных сфер, и ей нельзя останавливаться ", - сказала Кахконен.

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По словам эксперта, экономический потенциал Украины выше, чем в Польше, Румынии, Грузии, Индонезии.

"В Украине самый большой в Европе запас плодородной земли. Выгодным является и ее географическое положение на перекрестке Европы и Азии. Однако государственная политика в плане развития экономики отстала на 20 лет. Если будут изменения, то будет и стимул для повышения стандартов жизни", - пояснила Кахконен.

По ее словам, Всемирный банк вложил с 2014 года в Украину больше, чем в любую другую страну.

"Трудно убедить инвесторов сегодня вкладывать деньги в Украину. Государственный долг Украины является очень большим и не уменьшается до того уровня, который планировали ранее. Также существуют риски, связанные с инфляцией. Она связана с ростом зарплаты и увеличением субсидий. В результате невозможно удержать потребительский спрос на фоне роста цен ", - сказала Кахконен.

В июле в столице дороже всего можно арендовать четырехкомнатную квартиру в жилом массиве Нижний Печерск на ул. Драгомирова, 7. Плата за месяц аренды элитной недвижимости составляет 253,5 тыс. грн или $ 10 тыс. Это 68 минимальных зарплат украинцев.