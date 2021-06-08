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вторник, 08 июня 2021 12:31

Вывод в правовое поле нелегальных АЗС принесет бюджету миллионы - Анна Чуб

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Вывод в правовое поле нелегальных АЗС принесет бюджету миллионы - Анна Чуб
Анна Чуб. Фото: МОСТ-Днепр

Эффект от ликвидации нелегального рынка оборота топлива будет значительным - и для экономики страны вообще, и для регионов в частности, считает начальник Главного управления ГНС в Днепропетровской области Анна Чуб.

Об этом она сообщила в своем интервью информагентству "Украинские новости".

"Сегодня борьба с этими явлениями для налоговиков - среди приоритетов, которые обозначены на уровне правительства", - напомнила Чуб.

Она рассказала, что на рынке топлива только в одном Днепропетровском регионе в этом году выявлено нарушений на 7,2 млн грн.

"В этом году наши специалисты провели 48 проверок АЗС на территории Днепропетровской области. Результаты - установлены нарушения налогового законодательства на общую сумму 7,2 млн грн. Это только в этом году в нашем одном регионе! В ходе проведения проверок установлено 15 АЗС, которые, оформляя лицензию на розничную торговлю горючим, подали в органы ГНС недостоверные данные в документах. Соответственно, на основании материалов проверок 15 лицензий аннулированы", - заявила Чуб.

Также Чуб напомнила, что контрафактная продукция - это не только недополученные поступления в бюджет. Это также - опасность для жизни и здоровья людей. Никто не может дать гарантии, что маршрутка, в которую вы сели, была заправлена ​​качественным топливом и с ней не произойдет непредвиденная ситуация во время движения, или что сигареты или алкогольные напитки, которые были куплены из-под полы, не погубят ваше здоровье.

"Налоговая служба Днепропетровского региона - за активный диалог с бизнесом - в том числе и топливного сегмента. Цель одна - построение цивилизованного топливного рынка. Компромиссов здесь быть не может!" - отметила Чуб.

Напомним, Днепропетровщина уже несколько лет подряд своими результатами по сбору налогов существенно превосходит общегосударственные показатели. За январь-май рост поступлений по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом составил 128,3%. В абсолютных цифрах Днепропетровский регион направил в бюджеты всех уровней (без учета единого взноса) 23 538 млрд гривен. В том числе: в Госбюджет - 11,239 млрд грн, в местные бюджеты региона - 12,299 млрд гривен.

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