Выплаты компенсаций для части пенсионеров отложили на конец года

Ранее начать выплачивать компенсации планировали с 1 июля. Фото: pixabay

Начало выплат компенсаций по 400 грн пенсионерам от 75 до 80 лет отложили на 1 октября 2021 года.

Соответствующее решение было принято на внеочередном заседании правительства, пишет "РБК-Украина".

Ранее начать выплачивать компенсации планировали с 1 июля.

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Соответствующим постановлением отменили норму, согласно которой с 1 марта 2022 года размеры ежемесячной компенсационной выплаты будут увеличиваться на соответствующий коэффициент.

Также установили порядок перерасчета пенсий с 1 марта 2021 года.

"Ежегодная индексация проводится с применением коэффициента увеличения показателя средней заработной платы в размере 1,11. Его учитывают для исчисления пенсии. Если размер повышения не достигает 100 грн, к пенсии устанавливается ежемесячная доплата", - говорится в материале.

С 1 марта размер пенсии украинцев повысится в среднем на 308 грн.