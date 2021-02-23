Выплаты компенсаций для части пенсионеров отложили на конец года

Начало выплат компенсаций по 400 грн пенсионерам от 75 до 80 лет отложили на 1 октября 2021 года.
Соответствующее решение было принято на внеочередном заседании правительства, пишет "РБК-Украина".
Ранее начать выплачивать компенсации планировали с 1 июля.
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Соответствующим постановлением отменили норму, согласно которой с 1 марта 2022 года размеры ежемесячной компенсационной выплаты будут увеличиваться на соответствующий коэффициент.
Также установили порядок перерасчета пенсий с 1 марта 2021 года.
"Ежегодная индексация проводится с применением коэффициента увеличения показателя средней заработной платы в размере 1,11. Его учитывают для исчисления пенсии. Если размер повышения не достигает 100 грн, к пенсии устанавливается ежемесячная доплата", - говорится в материале.
С 1 марта размер пенсии украинцев повысится в среднем на 308 грн.
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