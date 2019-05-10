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пятница, 10 мая 2019 15:16

Выкуп ДТЭК облэнерго усилит энергонезависимость Украины - експерт

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Выкуп ДТЭК облэнерго усилит энергонезависимость Украины - експерт
Политолог Светлана Кушнир заявила, что неправильно говорить, что ДТЭК становится монополистом на энергетическом рынке. Фото: Украинское Энергетика

Приобретение компаний ДТЭК двух облэнерго - "Киевоблэнерго" и "Одессаоблэнерго" - у российской группы VS Energy позитивно влияет на энергобезопасность и энергонезависимость Украины. Об этом в эфире Обоз ТВ заявила политолог Светлана Кушнир.

"Когда мы говорим о национальной безопасности, то почему-то многие наши граждане думают, что это только контроль над границей или сильная армия. На самом деле энергетическая безопасность - это сверхважная составляющая вообще всего сегмента безопасности страны".

По ее словам, собственником 10 украинских облэнерго является компания с российскими собственниками. "VS Energy зарегистрирована в Нидерландах, будто является международной компанией. 10 областей, 10 облэнерго в активе этой компании. Но бенефициарами и владельцами этой компании являются россияне: Гинер, Воеводин и Александр Бабаков. Александр Бабаков - это экс-вице-спикер Государственной Думы Российской Федерации".

Светлана Кушнир также отметила, что в Украине облэнерго принадлежат разным собственникам, соответственно, никакой монополии нет. "Они (облэнерго, - ред) распределены между бизнесменами. Например, у того же Григоришина в контрольном пакете акции 8 облэнерго. У того же Коломойского 6, кажется. А после покупки, если не ошибаюсь, ДТЭК Киевоблэнерго и Одессаоблэнерго в активе этой компании будет 5 облэнерго. Не забываем, что у Бабакова и компании остается еще контрольный пакет акций 8 облэнерго. Поэтому говорить о том, что ДТЭК становится таким монополистом на энергетическом рынке, неправильно. Наоборот, я думаю, что этот вопрос политизирован", - сказала она.

Ранее председатель АМКУ Юрий Терентьев заявил, что компания ДТЭК приобрела только часть активов, которая связана с деятельностью системы распределения электроэнергии, и монополизации рынка не происходит.

Напомним, АМКУ на заседании 25 апреля дал разрешение компании ООО "ДТЭК Нефтегаз" на приобретение 24,99% акций ЧАО "Киевоблэнерго" и 16,77% АО "Одессаоблэнерго".

Законом Украины "О рынке электроэнергии" операторам системы распределения электроэнергии (ОСР), каковы ЗАО "Киевоблэнерго" и АО "Одессаоблэнерго", запрещено осуществлять деятельность по поставке электрической энергии.

Обозреватель
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10
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