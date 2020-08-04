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вторник, 04 августа 2020 18:51

Возобновление работы ОПЗ обойдется в $1 млн – Синица

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Возобновление работы ОПЗ обойдется в $1 млн – Синица

В случае остановки производства на Одесском припортовом заводе из-за срыва конкурса по поставкам давальческого сырья предприятие столкнется с многомиллионными дополнительными расходами на перезапуск производственных линий и возобновление работы. На данном этапе конкурс заблокирован Хозяйственным судом Одесской области по заявлению ООО "Торговый дом "Сокар Украина", сообщил и.о. председателя правления – директора АО "ОПЗ" Николай Синица.

"Основным заданием порядка отбора стала разработка механизма, который защищает ОПЗ от рисков нестабильной работы и остановки производства. Дело в том, что запуск такого предприятия, как ОПЗ, после простоя – довольно дорогая и трудоемкая процедура. Возобновление производственных процессов после остановки завода требует затрат не менее 3 млн куб. м природного газа и дополнительных расходов в размере около 1 млн долл. США", – заявил Николай Синица.

Любые попытки политизации процесса Синица считает безосновательными. ООО "Торговый дом "Сокар Украина" и ЧП "ОККО КОНТРАКТ" не имели документально подтвержденного опыта реализации удобрений, что и послужило причиной обоснованного отказа этим компаниям в участии во втором этапе конкурса по отбору поставщика давальческого сырья для ОПЗ.

Напомним, в АО ОПЗ выступили с заявлением, что информационная волна против ОПЗ грозит дестабилизацией производства и может привести к его закрытию. По мнению руководства ОПЗ, систематическое давление на членов Правления ОПЗ вызвано прозрачной процедурой отбора поставщиков сырья для предприятия.

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Дата
04
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