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пятница, 11 марта 2022 04:03

Возможный дефолт – МВФ прогнозирует крах российской экономики

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Возможный дефолт – МВФ прогнозирует крах российской экономики
МВФ закрыли свое представительство в России. Фото: facebook.com/imf

МВФ уже не считает дефолт России "маловероятным событием". Эксперты прогнозируют глубочайшее падение российской экономики.

К дефолту из-за внешнего долга могут привести санкции, введенные против РФ из-за ее вторжения в Украину, заявила на онлайн-брифинге директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.

"Российская экономика сокращается, а рецессия в России будет глубокой – это уже понятно", – отметила она.

По ее словам, чем больше будет продолжаться российская война против Украины, тем продолжительнее будет режим санкций и более значимым влияние на ее экономику.

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"Но я бы сказала категорически, что российская экономика переживает острое сокращение", – сказала Георгиева.

Также директор отметила, что МВФ в операционном плане сейчас никоим образом не взаимодействует с Россией.

"Наш московский офис (представительство МВФ в России – Gazeta.ua) тоже не работает", - добавила она.

За прошедшие сутки ряд компаний еще больше расширили цифровые санкции против РФ. Каждый день они одна за другой блокируют РФ и прекращают свою работу на ее территории. Россию ждет дефолт.

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