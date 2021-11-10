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среда, 10 ноября 2021 11:43

Vodafone и Ferrexpo строят "Умный карьер" на Полтавском ГОКе

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Vodafone Украина и группа Ferrexpo начали инновационный проект по строительству "Умного карьера" на карьерах Ferrexpo в Украине. В рамках проекта на карьерах группы Ferrexpo построена Private Networks e-LTE, которая дает возможность внедрения решений по автоматизации производства, что уменьшит операционные расходы, обеспечит безопасную добычу и отсутствие персонала на опасных участках работы.

  На карьерах группы Ferrexpo построена Private Networks e-LTE
На карьерах группы Ferrexpo построена Private Networks e-LTE

В частности, на предприятии запущена самая большая мельница для измельчения железной руды в Украине – одна из самых больших мельниц такого типа в мире. Впервые в отечественной истории производственная линия такого типа и мощности запускалась и настраивалась посредством дистанционного управления. В условиях жесткого карантина специалисты подрядчика – шведско-швейцарской компании АВВ – не имели возможности подключить и настроить оборудование непосредственно на производстве. Поэтому, используя сеть LTE Vodafone, находившиеся в Украине специалисты настраивали оборудование под удаленным руководством коллег из Швейцарии с использованием специальных мобильных терминалов.

Private Networks e-LTE Vodafone также охватила Полтавский и Еристовский карьеры группы Ferrexpo, где работают беспилотные буровые установки. На каждой установлено по 6 камер, позволяющих дистанционно управлять работой из Центрального диспетчерского центра Еристовского ГОКа (ЕГОК, Ferrexpo Yeristovo Mining, FYM, входящий в Ferrexpo).

Первая в Европе сеть Private e-LTE на частоте 5,7 GHz построена на 19 базовых станциях. Ferrexpo, имея статус регионального оператора связи, получила лицензии на владение частот 5,7 GHz.

"Vodafone является технологическим лидером в мире и его украинское подразделение активно работает над внедрением передовых практик в нашей стране. Наша задача сегодня – начать формировать экосистему решений для промышленности, в частности, на основе Private Networks, сделать мейнстримом индустриальные решения, способствующие конкурентоспособности не только отдельных предприятий, компаний, но и экономики страны в целом. Важно, что в Украине есть компании, такие как Ferrexpo, продвигающие инновации и партнерство с которыми позволяет на практике раскрыть потенциал Private Networks для промышленного сектора. Наша площадка на Полтавском ГОКе станет центром, объединяющим бизнес и передовые технологии, опыт и экспертизу специалистов из разных стран", – комментирует Андрей Федоров, руководитель департамента бизнес рынка Vodafone Украина.

"В сегодняшнем мире невозможно быть лидером без внедрения инноваций, в частности – на базе Private Networks. Мы поставляем нашу продукцию лучшим мировым производителям стали, наши окатыши вы найдете в разных продуктах: от немецких автомобилей до корейских смартфонов. Инвестиции в создание, постоянное развитие и внедрение современных технологий – залог конкурентоспособности на мировом рынке. Еще одним важнейшим принципом деятельности Ferrexpo является обеспечение комфортных и безопасных условий труда для наших сотрудников. Вместе с Vodafone мы реализовали первый этап этого процесса и будем двигаться дальше", – отметили в Ferrexpo.

  На карьерах группы Ferrexpo построена Private Networks e-LTE
На карьерах группы Ferrexpo построена Private Networks e-LTE
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Дата
10
ноября

Полководец начал управлять Левобережной Украиной

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