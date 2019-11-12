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вторник, 12 ноября 2019 15:15

Власть готова идти на нарушения ради легализации азартных игры – Кушнирук

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Власть готова идти на нарушения ради легализации азартных игры – Кушнирук

По мнению главы экспертного совета Украинского аналитического центра Бориса Кушнирука, регистрация в парламенте восьми проектов законов о легализации игрального бизнеса говорит о попытке власти любой ценой удовлетворить интересы лоббистов букмекеров и казино. При этом проекты законов не прошли публичного обсуждения и подаются с нарушением регламента.

По поручению президента Владимира Зеленского, правительство подготовило и подало в парламент проект закона №2285 "О государственном регулировании деятельности в сфере организации и проведения азартных игр".

"Это очень некачественный документ, который не только был подготовлен наспех, а еще и носит лоббистский характер, поскольку он выгоден лишь нескольким букмекерам, в основном, российским, и казино. По сути речь идет не о привлечении зарубежных инвестиций, о чем говорил Зеленский, а о легализации российских букмекеров. Условия ведения игорного бизнеса в Украине, если судить по этому проекту закона, останутся теми, что уже существуют сейчас, когда закона нет, и в то же время, в нем установлены такие ограничения на вход в Украину цивилизованных западных инвесторов, что наш рынок будет мало кому интересен, кроме России, которая и так по факту почти его монополизировала", - считает Кушнирук.

Эксперт также отмечает, что 12 ноября Верховная Рада включила в повестку текущей сессионной недели и правительственный проект, и еще 7 альтернативных. При этом 6 альтернативных проектов подали депутаты президентской фракции "Слуга народа" Марусяк, Мулика, Дубинский, Тарасенко, Наталуха, Личман, а один – член фракции ОПЗЖ Наталья Королевская. До последнего момента эти документы не были доступны для просмотра на сайте Верховной Рады, и они не получили оценку Главного научно-экспертного управления, что является грубейшим нарушением законотворческого процесса, который регулируется законом "О регламенте Верховной Рады Украины".

Кушнирук уверен, что такое обилие проектов о легализации азартных игр объясняется попыткой принять любой закон, лишь бы букмекеры и казино смогли легализовать и без того работающий бизнес.

"В данном случаем мы наблюдаем стремление власти пойти на любые нарушения, чтобы удовлетворить интересы российских лоббистов", - уверен эксперт.

Напомним, что, согласно опросу, проведенному группой "Рейтинг", 60% украинцев выступают против легализации азартных игр в Украине.

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Дата
12
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