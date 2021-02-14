Витренко не знает, сколько газа в хранилищах

Нафтогаз никому не сообщает количество газа в хранилищах. Фото: УП

Министерство энергетики Украины точно не знает, сколько газа сохраняется в подземных хранилищах.

"Общие цифры. Непрозрачность заключается в том, что публика не знает, сколько газа Нафтогаза в подземках. Мало того, там тоже два режима - таможенный склад и нетаможенный склад. И этой информации нет.

Мало того, я даже раскрою секрет, я спросил у своих сотрудников, потому что нужно было на Кабмин подавать документы. Минэнергетики сказало, что Нафтогаз даже Минэнергетики не предоставляет такие данные", - сказал в интервью "Радио Свобода" исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко.

Нафтогаз в госсобственности для того, чтобы он работал там, где рынок не работает эффективно сам по себе.

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"Например, обеспечивал безопасность поставок газа. А для этого мы должны видеть, например, сколько у самого Нафтогаза в подземке газа. Мало того, мы даже должны видеть, которая, например, себестоимость этого газа в подземке", - добавил Витренко.

Украинская энергосистема способна выдержать зимние испытания без веерных отключений электроэнергии. Об этом заявил исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко.