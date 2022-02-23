Великобритания предоставит Украине кредитные гарантии на $500 млн

Міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс та міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Фото:gov.uk

Британское правительство выделит Украине $500 млн кредитных гарантий.

Об этом сообщила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.

"Великобритания гарантирует кредиты на сумму до $500 миллионов, чтобы помочь Украине противостоять экономическим последствиям действий России. Мы используем наш экономический вес, чтобы причинить боль России и поддержать украинский народ", — написала министр.

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Британское правительство готово предоставить гарантии кредитования через Международный банк развития (Multilateral Development Bank, MDB). Он будет обеспечивать кредиты на финансирование проектов по поддержанию экономической стабильности и основных реформ, в частности антикоррупционной.

"Мы готовы предложить прямую экономическую поддержку, поставлять оборонное оружие и разоблачать попытки России разработать фальшивые поводы для вторжения", — приводит Трасс сайт правительства.

22 февраля премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время выступления в парламенте сообщил, что Британия вводит санкции против пяти российских банков и друзей президента РФ. Любые активы, которые у них есть в Британии, будут заморожены, а лицам будет запрещено приезжать в страну. В частности, Лондон замораживает активы Черноморского банка развития и реконструкции, банков "Россия", Промсвязьбанка, Генбанка и Индустриального Сбербанка РФ.