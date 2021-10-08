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понедельник, 11 октября 2021 07:10

Валюта подорожала после выходных

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Национальный банк Украины на 11 октября установил курс доллара на уровне 26,35 грн. Это на 2 коп. больше, чем было вчера.

В то же время евро подорожал на 4 коп., сообщает сайт НБУ. Стоит 30,47 грн.

Курс российского рубля составляет 36 коп.

Польский злотый стоит 6,60 грн.

Автор: bank.gov.ua
  Курс доллара несколько вырос после выходных
Курс доллара несколько вырос после выходных

В обменниках доллар покупают по 26,38 грн. Продают по 26,40 грн.

За евро предлагают 30,48 грн. Продают по 30,69 грн.

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Доллар стремительно начал дорожать с 9 марта 2020-го. До этого преимущественно дешевел. 16 марта прошлого года курс составлял 26 грн. Меньше всего стоил в сентябре 2019-го - 24,08 грн.

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