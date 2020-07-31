В Украине зафиксировали экономический рост

Благодаря ослаблением карантина происходит восстановление деловой активности в стране. Фото: pixabay.com

Украинская экономика начала постепенно восстанавливаться. В то же время активно растут цены.

Последующие годы экономический рост ожидается на уровне 4%, передает пресс-служба Нацбанка.

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"В 2020-м экономика сократится на 6%, но в последующие годы ее рост составит около 4%. Правда, инфляция ускорится до 4,7% на конец этого года и также будет близка к среднесрочной цели Национального банка 5% в последующие годы", - объясняют в НБУ.

Благодаря ослаблению карантина происходит восстановление деловой активности в стране.

Кабинет министров надеется на рост экспорта металла и переработки в аграрном секторе. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля на заседании правительства, экономика должна расти за счет нескольких направлений. Прежде всего это развитие промышленности, в частности, в сфере машиностроения, оборонного заказа.