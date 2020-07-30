Премьер объяснил, как поднять экономику страны

Кабинет министров надеется на рост экспорта металла и переработки в аграрном секторе.
По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля на заседании правительства, экономика должна расти за счет нескольких направлений. Прежде всего это развитие промышленности, в частности, в сфере машиностроения, оборонного заказа.
"Среди благоприятных факторов для украинской промышленности - это ожидание, что с четвертого квартала текущего года начнется восстановление экономик в разных странах мира. Это будет способствовать увеличению спроса на украинскую металлургию. Второй аспект - это увеличение переработки в аграрном секторе", - подчеркнул премьер.
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По его словам, нужно вводить программы поддержки производителей.
"Чтобы наша аграрная отрасль развивалась в направлении "экспортирует не сырье, а готовый продукт". Мы должны дать возможность аграриям создавать большую добавленную стоимость. Это развитие аграрного бизнеса, причем не на сырьевой основе, а на основе современных, высоких технологий", - говорит Шмыгаль.
Кабинет министров утвердил прогноз экономического и социального развития Украины на следующие три года. Согласно ему, в 2021 году ожидается рост ВВП на уровне 4,6% при инфляции 7,3%, и замедление роста в 2022 году до 4,3% при инфляции 6,2%.
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