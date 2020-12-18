В Украине расширили помощь по частичной безработице

 
Ексклюзивы
1/5
Эксперт рассказал о перехвате влияний Кернеса
Эксперт рассказал о перехвате влияний Кернеса
Просмотров: 612
Партии Зеленского не нужно, чтобы общество обсуждало бухгалтерию
Партии Зеленского не нужно, чтобы общество обсуждало бухгалтерию
1 Просмотров: 504
Литература должна ассоциироваться с сильным мужским телом, - писатели снялись в эротическом календаре
Литература должна ассоциироваться с сильным мужским телом, - писатели снялись в эротическом календаре
Просмотров: 315
Приравнять должников за коммуналку к алиментщикам: эксперты объяснили последствия
Приравнять должников за коммуналку к алиментщикам: эксперты объяснили последствия
1 Просмотров: 1575
азвали ненужный орган в украинской медицине
азвали ненужный орган в украинской медицине
Просмотров: 540
Отели отменяют доплаты за новогодние банкеты: куда украинцы поедут отдыхать на праздники
Отели отменяют доплаты за новогодние банкеты: куда украинцы поедут отдыхать на праздники
Просмотров: 756
В украинском театре произошел прорыв
В украинском театре произошел прорыв
Просмотров: 387
ТНМК выпустили песню про 2020 год
ТНМК выпустили песню про 2020 год
Просмотров: 711
"Есть 3 вещи, которые спасут страну от эпидемии" - эксперт
"Есть 3 вещи, которые спасут страну от эпидемии" - эксперт
Просмотров: 1377
От слова халва сладко во рту не станет - эксперт дал прогноз по Донбассу
От слова халва сладко во рту не станет - эксперт дал прогноз по Донбассу
Просмотров: 684
Фото
Все фото
14
3
7
7
8
&quot;Елки можно взять напрокат&quot; - украинцы о Новом годе в Польше
"Елки можно взять напрокат" - украинцы о Новом годе в Польше
В Запорожье госпредприятие купило на тендере джип за 1,6 млн грн
В Запорожье госпредприятие купило на тендере джип за 1,6 млн грн
&quot;Изучили рынок и нашли свою нишу&quot; - украинцы об открытии бизнеса в Польше
"Изучили рынок и нашли свою нишу" - украинцы об открытии бизнеса в Польше
&quot;За три года сменили три машины&quot; - украинка о переезде в Польшу
"За три года сменили три машины" - украинка о переезде в Польшу
Украинка рассказала, сколько получают дальнобойщики в Польше
Украинка рассказала, сколько получают дальнобойщики в Польше
Видео
Все видео
Зеленский обещает помощь ФЛП и работникам
Зеленский обещает помощь ФЛП и работникам
"Одолею все вирусы и бактерии, которые вредят Украине много лет" - Зеленский записал видео
"Одолею все вирусы и бактерии, которые вредят Украине много лет" - Зеленский записал видео
Как зарегистрировать новорожденного онлайн: видеоинструкция
Как зарегистрировать новорожденного онлайн: видеоинструкция
Столкновения под Радой: требуют отложить обязательные кассовые аппараты для ФЛП
Столкновения под Радой: требуют отложить обязательные кассовые аппараты для ФЛП
Выборы прошли, пояса ослабили: правительство отменило ограничения на высокие зарплаты топ-менеджеров
Выборы прошли, пояса ослабили: правительство отменило ограничения на высокие зарплаты топ-менеджеров
Интервью
1/5
Нужно рассказать миру про российские концлагеря на Донбассе - политолог
Нужно рассказать миру про российские концлагеря на Донбассе - политолог
Просмотров: 108
Прислушайтесь к окружению и вам не придется долго выбирать - эксперт по этике рассказала, как выбирать подарки к празднику  
Прислушайтесь к окружению и вам не придется долго выбирать - эксперт по этике рассказала, как выбирать подарки к празднику  
Просмотров: 63
Кто будет руководить Харьковом после смерти Кернеса
Кто будет руководить Харьковом после смерти Кернеса
1 Просмотров: 1242
Пережили нынешний кризис спокойно. В следующем году будет лучше - экономист
Пережили нынешний кризис спокойно. В следующем году будет лучше - экономист
1 Просмотров: 729
Родители сами вызывают зависимость к гаджетам - психолог рассказала, как уберечь детей от опасностей в интернете.
Родители сами вызывают зависимость к гаджетам - психолог рассказала, как уберечь детей от опасностей в интернете.
Просмотров: 243
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
17 декабря 2020
1 Просмотров: 477
Геній одного тижня
5 липня 1982-го запам'ятаю назавжди. Маю 15 років і нудьгую до вечора — чекаю на матч чемпіонату світу з футболу Бразилія—Італія. ...
пятница, 18 декабря 2020 16:36

В Украине расширили помощь по частичной безработице

  Комментировать
В Украине расширили помощь по частичной безработице
Право на получение помощи по частичной безработице распространяется на работающих пенсионеров. Фото: pexels.com

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о социальной защите населения на период действия карантина. Этот закон был принят парламентом 2 декабря 2020 года.

Законом урегулированы отдельные процедурные вопросы, связанные с приобретением и подтверждением лицом статуса безработного, а также получением пособия по безработице на период действия карантина, сообщает пресс-служба президента.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Шмыгаль рассказал, как карантин выходного дня повлиял на уровень безработицы

Как отмечается в сообщении, право на получение помощи по частичной безработице распространяется на работающих пенсионеров, которые потеряли часть дохода из-за карантинных ограничений.

Кроме того, граждане, которые были уволены с военной службы после участия в проведении АТО/ООС, получат право на одноразовое получение ваучера, который может быть использован для получения услуг по переподготовке, специализации, повышения квалификации по профессиям и специальностям в приоритетных видах экономической деятельности.

В Украине стремительно растет количество безработных. Всего за месяц эта цифра увеличилась с 396 до 420 тыс. человек.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Украине расширили помощь по частичной безработице». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
18
декабря

Приватбанк полностью перешел в собственность государства

Самое читаемое
Лукашенко принял закон о лишении гражданства Беларуси
Лукашенко принял закон о лишении гражданства Беларуси 1 Просмотров: 22817
Под крики &quot;вон&quot; Разумков прогнал Шкарлета с трибуны Рады
Под крики "вон" Разумков прогнал Шкарлета с трибуны Рады
 1 Просмотров: 13789
Убийство женщины-таксиста спланировал 17-летний парень. Известен мотив
Убийство женщины-таксиста спланировал 17-летний парень. Известен мотив
5
 Просмотров: 11097
&quot;Через два месяца после похорон узнала, что беременна&quot;
"Через два месяца после похорон узнала, что беременна" Просмотров: 8910
Кровь по всей улице: что рассказали в селе, где нашли убитой таксистку
Кровь по всей улице: что рассказали в селе, где нашли убитой таксистку Просмотров: 8829
Экономика
15-й спиртзавод продали в 10 раз дороже стартовой цены
15-й спиртзавод продали в 10 раз дороже стартовой цены Просмотров: 72
Электромобили будут стоить, как обычные авто: назвали дату
Электромобили будут стоить, как обычные авто: назвали дату Просмотров: 243
Из-за скидок черной пятницы украинцы бросились покупать технику
Из-за скидок черной пятницы украинцы бросились покупать технику Просмотров: 144
Приватбанк полностью перешел в собственность государства
Приватбанк полностью перешел в собственность государства
 Просмотров: 171
Мука растет в цене. Сколько будет стоить хлеб
Мука растет в цене. Сколько будет стоить хлеб Просмотров: 180
Больше всего комментируют
13
"Батьківщина" — альтернатива "зеленому" хаосу
7
Умер мэр Харькова Геннадий Кернес
6
Рейтинг "слуг" посыпался - потеряли рекордную поддержку
3
Первая леди Зеленская впервые приняла участие в совещании послов
2
Гройсмана могут вернуть в премьерское кресло - нардеп Пашковский
Голосов: 25759
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть