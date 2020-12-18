В Украине расширили помощь по частичной безработице

Право на получение помощи по частичной безработице распространяется на работающих пенсионеров. Фото: pexels.com

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о социальной защите населения на период действия карантина. Этот закон был принят парламентом 2 декабря 2020 года.

Законом урегулированы отдельные процедурные вопросы, связанные с приобретением и подтверждением лицом статуса безработного, а также получением пособия по безработице на период действия карантина, сообщает пресс-служба президента.

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Как отмечается в сообщении, право на получение помощи по частичной безработице распространяется на работающих пенсионеров, которые потеряли часть дохода из-за карантинных ограничений.

Кроме того, граждане, которые были уволены с военной службы после участия в проведении АТО/ООС, получат право на одноразовое получение ваучера, который может быть использован для получения услуг по переподготовке, специализации, повышения квалификации по профессиям и специальностям в приоритетных видах экономической деятельности.

В Украине стремительно растет количество безработных. Всего за месяц эта цифра увеличилась с 396 до 420 тыс. человек.