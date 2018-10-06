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суббота, 06 октября 2018 14:25

В Украине появятся новые соцвыплаты

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В Украине появятся новые соцвыплаты
В Украине появятся новые соцвыплаты. Фото: Слово и Дело

С января следующего года в Украине появятся новые соцвыплаты.

Государственную помощь будут получать родители детей, имеющих проблемы в развитии или тяжелые заболевания. Размер пособия будет равен прожиточному минимуму, сообщают в Министерстве социальной политики.

Социальную помощь будут получать родители, дети которых имеют тяжелые перинатальными поражения нервной системы, врожденные пороки развития, редкие орфанные заболевания, онкологические, детский церебральный паралич, тяжелые психические расстройства, инсулинозависимую форму диабета I типа, острые или хронические заболевания почек IV степени.

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Помощь выдавать на детей, в результате травмы нуждающихся в трансплантации органов.

Размер соцпомощи с 1 января составит 1497 грн. С 1 июля - 1564 грн. 1 декабря 2019-го - года - 1638 грн.

В Украине работающие пенсионеры будут получать и пенсию, и зарплату одновременно. Проведенная пенсионная реформа не предусматривает необходимости выбора между пенсией и зарплатой для работающих пенсионеров. Наоборот, именно для того, чтобы прекратить дискриминацию работающих пенсионеров, и была проведена пенсионная реформа.

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