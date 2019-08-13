В Украине появился новый вид рейдерства: как противостоять атакам заказных "экологов"

По Украине распространяется новый вид рейдерства - экологический. Фото: Винницкая область онлайн

Экономические эксперты, политологи, финансисты и представители украинского бизнеса, в том числе и предприятий с европейскими инвестициями, бьют тревогу. В стране начал широко применяться новый вид рейдерства – экологический. Чем это опасно и кто в итоге может больше всех пострадать от таких манипуляций общественным мнением?

Вопросы защиты окружающей среды и экологии многими из нас воспринимаются в свете собственной безопасности. Это, пожалуй, один из ключевых факторов, подталкивающий граждан выходить на протесты, устраивать акции, флешмобы, перекрывать дороги, блокировать работу предприятий. Увы, как показывает практика, мы далеко не всегда осознаем, что, отстаивая, казалось бы, свои законные права на безопасную среду обитания, фактически становимся заложниками нечестной конкурентной борьбы. Ведь блокады предприятий зачастую ничем не обоснованы, а их мотивы не подтверждены реальными фактами. Однако они наносят серьезный урон инвестиционной привлекательности страны, способны поставить жирный крест на создании новых рабочих мест и стабильности бюджетных отчислений, даже если это касается лидеров украинского бизнеса. Среди свежих примеров возбуждение уголовных дел по статье "Экоцид" против градообразующих предприятий с последующими обысками, почти суточными следственными действиями, блокирующими их работу и срывающими старт многомиллионных проектов. Вместе с тем все чаще мы слышим о неких экологических организациях и командах активистов, которые по схеме "лихих 90-х" бесцеремонно врываются на территорию предприятий, применяя силу, нейтрализуют охрану, надолго блокируют работу, добиваются увольнения руководства или преследуют другие цели.

Эксперты уверяют, что стремительно набирающее обороты экологическое рейдерство и шантаж стали следствием отсутствия законодательных мер противостояния. Отчасти сыграло роль и отсутствие активности со стороны Министерства экологии и других ведомств, которые особо не реагируют на целенаправленные и часто заказные мероприятия, портящие инвестиционный климат страны.

"Есть организации, которые вроде бы экологические, но действуют по заказу и в интересах определенных бизнес-структур", – говорит Кирилл Косоуров, глава Ассоциации предприятий в сфере обращения с опасными отходами.

Среди очевидных подтверждений тому, что эти действия заранее спланированы и скоординированы, можно считать фактическое бездействие в таких ситуациях правоохранительных органов. Есть масса примеров, когда полиция просто стояла в сторонке и не мешала людям в камуфляжной форме делать "свое дело" (читай – отрабатывать свой гонорар).

"Случаи, когда компания, получив все необходимые экспертные заключения, в том числе экологические, приступает к реализации проекта, но тут появляются экологи и активисты, которые их оспаривают, нередки. Часто это становилось причиной остановки процесса реализации новых проектов. При этом результаты имеющихся у инвесторов экспертиз позже подтверждали такие авторитетные организации, как ЕБРР или IFC. При проверке проектов они, как правило, не находили тех грубых нарушений, на которых настаивали экологические организации", – рассказывает Андрей Конеченков, глава правления Украинской ветроэнергетической ассоциации.

По его словам, зачастую организованные такого рода активистами блокады и протесты удивительным образом совпадают с нежеланием конкретного влиятельного человека, чтобы определенный проект развивался.

Более того, как выясняется уже позднее, устраивая бурные протесты и экономические блокады, так называемые "экоактивисты" нередко аргументируют свои действия информацией, полученной в соцсетях. А она, как известно, запросто может быть фейком или же накануне подготовлена, обнародована и распространена с конкретной целью – создать максимальный резонанс в обществе.

Эксперты также признают, что для начала большой войны на экологической почве заинтересованные стороны привлекают (либо используют вслепую) рядовых граждан, живущих неподалеку от предприятия. Их подбивают составлять (или просто дают подписать уже заготовленные) обращения в Минэкологии, Госэкоинспекцию, Кабмин, указывая, какой вред ему наносит тот или иной бизнес. В результате работа компании надолго блокируется продолжительным рейдом проверяющих инспекций или правоохранителей. В случае с широкомасштабными кампаниями заинтересованные лица подключают СМИ, блогеров, правозащитников, активистов и т. п.

"Аспекты влияния на экологию, экологические вопросы нередко служат инструментом в корпоративных войнах коммерческих компаний. Специалисты, нанятые одной стороной, отстаивают одну точку зрения, противоположной – другую. Это все делается тонко, красиво, как и в практике адвокатов, находящих аргументы даже для защиты людей, преступление которых тянет на пожизненное заключение", – говорит Вячеслав Потапенко, соучредитель общественной организации "Институт зеленой экономики".

По его мнению, эффективным и простым способом положить конец подобному экологическому рейдерству можно считать объективность заключений экспертов. Их решения, равно как и мероприятия активистов, должны быть адекватными, основанными на конкретных реальных фактах, а не на мнении заказчика, даже весьма влиятельного и уважаемого в определенных кругах. Кроме того, ради самозащиты от экорейдеров (читай – самосохранения) представители украинского бизнеса уже начали объединяться в профессиональные ассоциации. В частности, главы 16 профильных ассоциаций Украины подписали Меморандум об обеспечении достоверной информации в сфере экологии. В состав этого объединения для экосамообороны вошли Professional Association of Ecologist of Ukraine, Ассоциация предприятий в сфере обращения с опасными отходами, Биоэнергетическая ассоциация Украины, Украинская ветроэнергетическая ассоциация, Ассоциация солнечной энергетики Украины и другие.

Они намерены не только давать объективную оценку каждому подобному случаю, но и совместно вырабатывать четкую тактику и стратегию противостояния.