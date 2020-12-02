В Украине повысились платежи и штрафы: что увеличилось и на сколько

С увеличением прожиточного минимума повышаются административные платежи. Фото: pexels.com

С 1 декабря в Украине повысили прожиточный минимум. В то же время, к нему привязано большое количество тарифов, штрафов и административных сборов. С увеличением прожиточного минимума повышаются и эти платежи.

Так, например, если оформление паспорта стоило 210 грн, теперь оно обойдется в 227 грн. Выписка из Земельного кадастра подорожает с 105,1 до 113,5 грн, рассказывает finance.ua.

Неявка по повестке к следователю или прокурору подорожала на 40-80 грн: был штраф 525,5-1051 грн - стал 567,5-1135 грн.

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Максимальный залог для обвиняемого в преступлении средней тяжести подорожает с 42 040 до 45,4 тыс. грн. В тяжелом - с 168 160 до 181,6 тыс. грн. В особо тяжком преступлении - с 630,6 тыс. до 681 тыс. грн.

Подкупом избирателя теперь считается предоставление ему какого-либо блага более чем на 68 грн. До этого было 63 грн.

С 1 декабря украинцам повысили прожиточный минимум. Теперь он составит: для детей до 6 лет - 1921 грн, от 6 до 18 лет - 2395 грн, трудоспособных людей - 2270 грн, для тех, кто потерял трудоспособность - 1769 грн. Соответственно вырастут социальные выплаты, минимальная пенсия и алименты.