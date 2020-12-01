В Украине пересчитают зарплаты: кто и сколько получит

Кабинет министров прогнозирует увеличение заработной платы в следующем году на 12,1%. Фото: pexels

С 1 декабря украинцам повысили прожиточный минимум. В связи с этим Кабмин обязан пересчитать оклады для бюджетников.

Согласно закону "Об оплате труда", первая тарифная ставка не может быть ниже прожиточного минимума. Сейчас она составляет 2225 грн. А после декабрьского повышения, будет не менее чем 2270 грн, сообщает Obozrevatel.

Речь идет именно о окладах. 11-тарифная ставка сейчас - 4383 грн, будет не менее чем 4472 грн; 15-тарифная ставка сейчас - 5740 грн, будет не менее чем 5857 грн; 24-тарифная ставка сейчас - 9701 грн, будет не менее чем 9897 грн.

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Впрочем, кроме "чистого" оклада, украинцы также могут получать надбавки за стаж, интенсивность труда и тому подобное.

Кабинет министров прогнозирует увеличение заработной платы в следующем году на 12,1%. Однако, часть роста "съест" инфляция. Она может увеличиться до рекордных за несколько лет 7,3%.

В Украине пенсию рассчитывают из показателя средней зарплаты. Однако, если в течение 35 лет получать минималку, выплата составит всего 1750 грн.