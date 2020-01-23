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четверг, 23 января 2020 13:53

В Украине пенсию получает больше людей, чем работает - Минсоцполитики

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В Украине пенсию получает больше людей, чем работает - Минсоцполитики
В прошлом году расходы на пенсионное обеспечение составляли 11% ВВП. Фото: Конкурент

В Украине пенсии получают 27% граждан. В то же время наемных работников насчитали 25%.

"Солидарная система функционирует в сложных демографических условиях. Поскольку пенсии получают 27% населения Украины при 25% наемных работников, за которых уплачиваются взносы на постоянной основе", - заявила заместитель министра социальной политики Наталья Ненюченко, пишет "Економічна правда".

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В прошлом году расходы на пенсионное обеспечение составляли 11% ВВП. В 2020-м прогнозируют 9,8% ВВП.

"Соотношение пенсий к заработной плате за вычетом налогов составляет 35,1%", - добавила Ненюченко.

За год средняя пенсия украинцев выросла на 16,5%. На 1 января 2020-го составила 3083 грн.

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