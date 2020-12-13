В США призвали Украину продолжать воплощать антикоррупционные реформы

Сенатор напомнил об обещаниях Киева бороться с коррупцией. Фото: Pixabay

Сопредседатель группы поддержки Украины в Сенате США Роб Портман отреагировал на предоставление финансовой помощи Украине в рамках оборонного бюджета. Он напомнил об обещаниях Киева бороться с коррупцией.

Портман отметил, что был среди авторов законов, привязывают американскую помощь к продолжению антикоррупционных реформ. Об этом пишет "Голос Америки".

"Эти условия остаются в силе, и я с нетерпением жду, чтобы увидеть, как правительство президента Зеленского продолжает воплощать антикоррупционную программу реформ", - заявил он.

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Сенат Соединенных Штатов Америки поддержал законопроект об оборонном бюджете на финансовый 2021. В него вошли военная помощь Украине и расширенные санкции против проекту "Северный поток-2".