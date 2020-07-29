В правительстве поделились амбициозными ожиданиями относительно развития бизнеса

В Кабмине ожидают, что в 2021 году Украина в рейтинге Doing Business поднимется минимум на 10 позиций.
Премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства отметил, что важно улучшать бизнес-климат в Украине.
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"Мы ожидаем, что уже в 2021 году в рейтинге Doing Business Украина сможет подняться минимум на 10 позиций, а амбициозная цель - на 20 ступенек, для того чтобы мы получили облегчение условий ведения бизнеса", - передает слова Шмыгаля "Экономическая правда".
В Украине количество регистраций новых физических лиц - предпринимателей вернулась фактически к показателям докризисного периода.
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