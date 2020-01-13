В "Нафтогазе" заверили, что Украина не покупает газ в России

"Нафтогаз" не покупает газ в России. Фото: Корреспондент

Исполнительный директор Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявляет, что контрактов и переговоров о покупке газа у России нет.

На вопрос, мог бы "Нафтогаз" иметь какую-то дочернюю компанию, которая занималась бы покупкой газа напрямую у российского "Газпрома", Витренко в эфире "Радио Свобода" ответил: "Мог бы. Но нет таких контрактов, нет таких планов, нет таких переговоров, мыслей. Теоретически все возможно в мире, но практических оснований для того, чтобы это обсуждать, сейчас нет".

"Могу только отметить, что, с одной стороны, у нас есть сейчас законодательные возможности для прямых поставок из "Газпрома", и раньше были. Ничего не поменялось. Мы не покупаем газ напрямую у "Газпрома" не потому, что украинские политики приняли такое героическое решение не покупать газ у России, а потому, что Россия прекратила поставки газа. И наша задача как "Нафтогаза" и моей команды была в том, что в ситуации, когда мы понимали, что россияне прекратят поставки газа, найти альтернативные возможности обеспечить потребности украинских потребителей в газе из Европы. Вот что мы делали", - пояснил Витренко.

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30 декабря 2019 года Украина и Россия подписали новый контракт на транзит газа в Европу сроком на пять лет с возможностью пролонгации на десять лет.