В Нацбанке показали новые 20 гривен

 
Ексклюзивы
1/5
Политолог рассказал о хорошей и плохой новости со встречи Трампа с Путиным
Политолог рассказал о хорошей и плохой новости со встречи Трампа с Путиным
Просмотров: 36
"Лабутены", D&G и вся палитра в нарядах: в чем ходила на работу жена генпрокурора
"Лабутены", D&G и вся палитра в нарядах: в чем ходила на работу жена генпрокурора
2 Просмотров: 74236
Осенью Рада может стать импотентной
Осенью Рада может стать импотентной
Просмотров: 684
Кто потерял больше от разоблачения ночных переговоров Сытника и Порошенко
Кто потерял больше от разоблачения ночных переговоров Сытника и Порошенко
1 Просмотров: 1539
"Депутатов вылавливали на улице и в больницах" - как оккупанты устанавливали свою власть в Крыму
"Депутатов вылавливали на улице и в больницах" - как оккупанты устанавливали свою власть в Крыму
1 Просмотров: 1449
Сом или карп: какой рыбы больше едят украинцы
Сом или карп: какой рыбы больше едят украинцы
Просмотров: 828
"Наши ставки очень высоки" - политолог подвел итоги саммита НАТО для Украины
"Наши ставки очень высоки" - политолог подвел итоги саммита НАТО для Украины
Просмотров: 1044
Сколько стоит открыть акваферму
Сколько стоит открыть акваферму
Просмотров: 3798
Гнап назвал три причины, которые побудили пойти в политику
Гнап назвал три причины, которые побудили пойти в политику
2 Просмотров: 747
Порошенко может пойти на спецоперацию, чтобы не попасть в тюрьму
Порошенко может пойти на спецоперацию, чтобы не попасть в тюрьму
2 Просмотров: 8721
Фото
Все фото
5
4
6
11
6
Стало известно, что предшествовало готовности министра Насалыка сотрудничать с &quot;Росатомом&quot;
Стало известно, что предшествовало готовности министра Насалыка сотрудничать с "Росатомом"
Миллионы на свалке: нашли мешки с деньгами
Миллионы на свалке: нашли мешки с деньгами
Доллар по 40 грн: что ждет Украину без денег МВФ
Доллар по 40 грн: что ждет Украину без денег МВФ
Сказочные домики для кошек: украинка рассказала, как превратила хобби в заработок
Сказочные домики для кошек: украинка рассказала, как превратила хобби в заработок
Переселенец рассказал, как открыл мебельную студию
Переселенец рассказал, как открыл мебельную студию
Видео
Все видео
Сколько стоит открыть акваферму
Сколько стоит открыть акваферму
Как работает акваферма
Как работает акваферма
Кладбище гривен: НБУ прокомментировал найденные в Днепре мешки с деньгами
Кладбище гривен: НБУ прокомментировал найденные в Днепре мешки с деньгами
Золотые правила первого долларового миллиардера
Золотые правила первого долларового миллиардера
От книг до электроники и продуктов: Amazon празднует день рождения
От книг до электроники и продуктов: Amazon празднует день рождения
Интервью
1/5
"Принципиально не смотрел матчи сборной России. Да и не на что там смотреть" - Маркевич
"Принципиально не смотрел матчи сборной России. Да и не на что там смотреть" - Маркевич
2 Просмотров: 1287
Как работает акваферма
Как работает акваферма
Просмотров: 3285
Есть четыре уголовных дела, где Порошенко может стать фигурантом и сесть - Гнап
Есть четыре уголовных дела, где Порошенко может стать фигурантом и сесть - Гнап
41 Просмотров: 24850
"2 млн новых рабочих мест – обоснованная цифра" - глава партии "Основа" Андрей Николаенко
"2 млн новых рабочих мест – обоснованная цифра" - глава партии "Основа" Андрей Николаенко
Просмотров: 1386
"Братья Гадюкины": В творчестве должна быть любовь и секс
"Братья Гадюкины": В творчестве должна быть любовь и секс
Просмотров: 1332
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
16 июля 2018
Просмотров: 729
Дрова
Не люблю складати дрова. Нуднішої роботи годі знайти. У червні тесть привіз повну вантажівку. Свідомо не хочу дивитися на всю купу — щоб не ...
вторник, 17 июля 2018 11:49

В Нацбанке показали новые 20 гривен

  Комментировать

Сегодня, 17 июля, Нацбанк презентовал банкноту 20 грн образца 2018 году с обновленным дизайном и усовершенствованной системой защиты.

"Новая банкнота номиналом 20 гривен будет введена в обращение 25 сентября 2018 года. Сначала выпустим около 5 миллионов штук купюр номиналом 20 гривен. После введения в обращение новых банкнот гражданам не нужно будет заменять старые. Новые купюры постепенно вытеснят их", - сообщил на презентации новой банкноты директор Департамента денежного обращения Нацбанка Виктор Зайвенко.

Автор: НБУ
  Новую банкноту номиналом 20 грн введут в обращение 25 сентября 2018 года.
Новую банкноту номиналом 20 грн введут в обращение 25 сентября 2018 года.

В дизайне 20-гривневой банкноты основные мотивы оформления почти не изменились. Остался портрет писателя Ивана Франко и изображения Львовской оперы. Также купюра сохранила зеленый цвет.

Автор: НБУ
  Банкнота 20 грн образца 2018 года имеет обновленный дизайн и усовершенствованную систему защиты.
Банкнота 20 грн образца 2018 года имеет обновленный дизайн и усовершенствованную систему защиты.

"Это - третья банкнота в новом банкнотной ряде национальной валюты. Она продолжает обновление номинального ряда банкнот старого образца, начатое Национальным банком в 2014 году для повышения надежности гривниˮ, - отметил Виктор Зайвенко.

По состоянию на начало июля 2018-го количество банкнот номиналом 20 грн в обращении составила почти 127 млн ​​шт. (около 4,4% от общего количества банкнот в наличном обращении). Всего в связи с физическим износом банкнот гривны Нацбанк ежегодно изымает около 800 млн шт. банкнот всех номиналов. Почти половину из них составляют именно банкноты низких номиналов от 1 до 20 грн. В прошлом году НБУ изъял из обращения изношенных и значительно изношенных банкнот общим количеством 749 млн штук на сумму 48 млрд грн. Номиналом 20 грн - 72 млн шт на сумму почти 1,5 млрд грн.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Нацбанке показали новые 20 гривен». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
17
июля

Виден из космоса: "рисовый" Шевченко установил рекорд Украины

Олег Блохин дебютировал в сборной

Первой железной дорогой ездят только специальные локомотивы

Семью расстреляли, а трупы облили кислотой и закопали на дороге

Смертельный рейс: погибли 298 пассажиров малайзийского Боинга

Самое читаемое
Это вопрос выживания - показали жуткие кадры о жизни китобоев (Фото 18+)
Это вопрос выживания - показали жуткие кадры о жизни китобоев (Фото 18+)
14
 Просмотров: 205631
В сети высмеяли нелепые образы на кинофестивале в Одессе
В сети высмеяли нелепые образы на кинофестивале в Одессе
17
 2 Просмотров: 158108
Бритни Спирс обнажила грудь в слишком тесном бюстгальтере
Бритни Спирс обнажила грудь в слишком тесном бюстгальтере
10
 Просмотров: 149500
Дочь нардепа показала фото с роскошного отдыха
Дочь нардепа показала фото с роскошного отдыха
5
 1 Просмотров: 97444
Мисс Playboy едва прикрыла пикантные места откровенным купальником
Мисс Playboy едва прикрыла пикантные места откровенным купальником
25
 Просмотров: 91522
Больше всего комментируют
59
Аваков предлагает обсудить русский язык для Донбасса
5
Запуск "Северного потока-2" принесет Украине миллиардные убытки - эксперт
4
Украина лидирует в экспорте незаконной древесины
3
Путин заставляет Трампа ждать
3
На саммите Трамп-Путин Украина провалилась - дипломат
Голосов: 16226
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua