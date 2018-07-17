В Нацбанке показали новые 20 гривен

Сегодня, 17 июля, Нацбанк презентовал банкноту 20 грн образца 2018 году с обновленным дизайном и усовершенствованной системой защиты.

"Новая банкнота номиналом 20 гривен будет введена в обращение 25 сентября 2018 года. Сначала выпустим около 5 миллионов штук купюр номиналом 20 гривен. После введения в обращение новых банкнот гражданам не нужно будет заменять старые. Новые купюры постепенно вытеснят их", - сообщил на презентации новой банкноты директор Департамента денежного обращения Нацбанка Виктор Зайвенко.

Автор: НБУ Новую банкноту номиналом 20 грн введут в обращение 25 сентября 2018 года.

В дизайне 20-гривневой банкноты основные мотивы оформления почти не изменились. Остался портрет писателя Ивана Франко и изображения Львовской оперы. Также купюра сохранила зеленый цвет.

Автор: НБУ Банкнота 20 грн образца 2018 года имеет обновленный дизайн и усовершенствованную систему защиты.

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"Это - третья банкнота в новом банкнотной ряде национальной валюты. Она продолжает обновление номинального ряда банкнот старого образца, начатое Национальным банком в 2014 году для повышения надежности гривниˮ, - отметил Виктор Зайвенко.

По состоянию на начало июля 2018-го количество банкнот номиналом 20 грн в обращении составила почти 127 млн ​​шт. (около 4,4% от общего количества банкнот в наличном обращении). Всего в связи с физическим износом банкнот гривны Нацбанк ежегодно изымает около 800 млн шт. банкнот всех номиналов. Почти половину из них составляют именно банкноты низких номиналов от 1 до 20 грн. В прошлом году НБУ изъял из обращения изношенных и значительно изношенных банкнот общим количеством 749 млн штук на сумму 48 млрд грн. Номиналом 20 грн - 72 млн шт на сумму почти 1,5 млрд грн.