В Нацбанке объяснили, почему дорожает доллар

Курс доллара начал расти из-за психологического фактора. Фото: pixabay.com

Стремительное повышение курса доллара в Украине связано с психологическими факторами. В частности, девальвацию украинской валюты вызвали заявления правительства о необходимости ослабить курс гривни. Об этом заявил заместитель главы Национального банка Украины (НБУ) Дмитрий Сологуб.

Он напомнил, что курс доллара в Украине – плавающий, а значит, зависит от ряда факторов. Влиять на него могут колебания спроса и предложения, а также настроения на рынке.

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"На этот раз мы видим, что природа колебаний – психологическая. Это вызвано публичными заявлениями о том, что нужна девальвация, что гривня будет слабее и т.д. Фундаментальных причин нет, наоборот – ситуация достаточно благоприятная. Колебания курса прежде всего связаны с заявлениями о том, что гривня будет слабеть" , – пояснил Сологуб.

Он заверил, что Нацбанк будет по-прежнему сглаживать слишком сильные колебания обменного курса на валютном рынке.

Напомним, ранее эксперты предупредили, что доллар по 30 гривен грозит новым витком инфляции в Украине. В целом аналитики прогнозировали сумбурную неделю на валютном рынке.

Национальный банк Украины на 23 июля установил курс доллара на уровне 27,77 грн. Это на 11 коп. больше, чем было вчера. Сообщает сайт НБУ. Евро подорожал на 51 коп. Стоит 32,18 грн. Курс российского рубля - 39 коп.