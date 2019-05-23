В Нацбанке объяснили, чем грозит отмена национализации Приватбанка

Капитал Приватбанка составляет 147 млрд грн. Фото: Крым.Реалии

Если национализацию Приватбанка отменят, банк обязан будет вернуть правительству 155 млрд грн. На такую ​​сумму в 2016-м государство докапитализировало банк.

"Мы можем фантазировать, что может произойти, если апелляционный суд примет отрицательное решение. Капитал Приватбанка составляет 147 миллиардов гривен. Если вычесть 155 миллиардов, то получим дыру в капитале, точнее, в активах. Нацбанк снова признает банк неплатежеспособным", - пояснил заместитель главы НБУ Олег Чурий, передает "Інтерфакс-Україна".

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По его словам, тогда банк передадут Фонду гарантирования вкладов физлиц. Последний потребует у правительства ОВГЗ, чтобы выплатить гарантии по вкладам. После этого ФГВФЛ придет за их монетизацией в Нацбанк.

"Это безусловно повлияет на валютный рынок, и на инфляцию", - подчеркнул заместитель главы Нацбанка.

В декабре 2016-го правительство по предложению НБУ и акционеров Приватбанка национализировало это финучреждение. Однако 18 апреля 2019 года Окружной административный суд Киева признал перевод Приватбанка в государственную собственность незаконным. Нацбанк уже готовит апелляцию на такое решение суда. Кроме того, 16 мая Кабмин подал апелляционную жалобу на решение Окружного административного суда Киева.