В Минфине рассказали, как прошли переговоры с МВФ по ценам на газ

Украина ведет переговоры с МВФ по ценам на газ. Фото: РБК

Украина ведет "очень конструктивные переговоры" с Международным валютным фондом, по новым ценам на газ для населения.

"На мой взгляд, сейчас у нас очень хорошие дискуссии. О бюджете и цены на газ у нас очень конструктивные дискуссии, которые, я надеюсь, скоро закончатся конструктивом", - рассказала и. о. министра финансов Елена Маркарова, сообщает Bloomberg TV.

Также она отметила, что в Украине значительно улучшились показатели выполнения государственного бюджета.

"Когда мы начали обсуждение ранее, у нас были только результаты первого квартала. Теперь у нас есть результаты за шесть месяцев, которые лучше, чем мы ожидали в первом квартале", - добавила министерка.

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12 июля депутаты Верховной Рады проголосовали за поправки в закон о "Высшем антикоррупционном суде", по подотчетности апелляций по делам, связанным с коррупцией, которые требовали в МВФ.