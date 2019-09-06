В Киеве массово увольняют кондукторов: назвали причину

Некоторые из кондукторов переквалифицируется в контроллеров. Фото: dobre.stb.ua

С 1 ноября рассчитаться в столичном муниципальном транспорте можно будет только с помощью электронной билета.

Из-за перехода на автоматизированную систему оплаты проезда КП "Киевпастранс" сокращает должности кондукторов. Работу потеряют 1100 человек, пишет kievvlast.

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Кондукторов о сокращении сообщили заранее. При увольнении им выплатят выходное пособие. Кроме того, некоторые из кондукторов переквалифицируется в контроллеров.

Постепенное сокращение должностей контролеров-кассиров происходит последние 3 года. На начало 2017-го насчитывалось 1257 кондукторов, 2018-го - 1123. На 1 июля 2019-го их было 1088 человек.

30 октября в Киеве завершается опытная эксплуатация электронного билета. Поэтому общественный транспорт полностью переходит на автоматизированную систему оплаты проезда. С 1 ноября 2019-го оплатить проезд в муниципальном общественном транспорте можно будет с помощью единого электронного билета, карточки киевлянина или "зеленой" карточки метро. Последнюю вскоре также изымут из обращения. Ее уже перестали продавать в большинстве кассах метро.