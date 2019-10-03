В Германии объяснили, почему нужно продлить соглашение о транзите газа между Россией и Украиной

Wintershall Dea как поставщик газа требует стабильного газового рынка. Фото: АиФ-Украина

В Германии опасаются, что рынок газа может стремительно вырасти в январе 2020-го. Это произойдет, если транзит газа по территории Украины прекратится.

"Если Россия и Украина не подпишут новое соглашение о транзите, Европа не почувствует дефицит газа. Ведь подземные хранилища заполнены, есть альтернативные поставки газа, газ, поступающий из Норвегии, собственная добыча, возможность получать сжиженный газ. Однако цены могут резко пойти вверх, и это может иметь долгосрочное негативное влияние на рынок газа", - объяснил глава немецкой компании Wintershall Dea Марио Мерен, пишет "Сегодня".

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Wintershall Dea как поставщик газа требует стабильного газового рынка.

"Надеюсь, что переговоры между Россией и Украиной будут успешны, Еврокомиссия сможет сыграть свою роль и быть хорошим модератором", - подчеркнул Мерен.

Контракт на транзит российского газа по газотранспортной системе Украины завершается 31 декабря 2019-го. Очередной раунд газовых переговоров между Украиной, Россией и ЕС состоялся 19 сентября в Брюсселе. Россия впервые согласилась на заключение соглашения о транзите по европейским правилам. Переговоры согласились продолжить в октябре 2019-го. Первый раунд трехсторонних переговоров состоялся в Берлине 17 июля 2018-го. Вторая встреча прошла 21 января 2019-го в Брюсселе.