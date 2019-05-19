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В Бахматюка заявили, что Гонтарева готовит черную пиар-кампанию против него

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В Бахматюка заявили, что Гонтарева готовит черную пиар-кампанию против него

Экс-руководительница НБУ Валерия Гонтарева готовится провести грязную пиар-кампанию против владельца группы кампаний "Укрлендфарминг" Олега Бахматюка.

Об этом говорится в официальном заявлении компании "Укрлендфарминг", сообщает Depo.ua.

Приводим полный текст заявления:

"На коференции "Game of Thrones: Final Season?" СЕО УЛФ Олег Бахматюк заявил, что "экс-руководитель НБУ Валерия Гонтарева нанесла ущерб экономике Украины не менее чем Путин". Другие спикеры отметили, что как минимум половина банков, были выведены с рынка во времена правления Валерии Гонтаревой, были ликвидированы незаконно. Более того, по оценкам наблюдательного совета НБУ потери государства от непродуманной политики правления НБУ периода Гонтаревой, составили 38% ВВП страны.

В то же время, нам стало известно, что Валерия Гонтарева и ее окружения планирует провести грязную пиар-кампанию против Олега Бахматюка и, к сожалению, к этому может быть привлечено (сознательно или бессознательно) руководство Национального банка Украины.

Поэтому, мы отмечаем следующее:

Уже прошло больше года с того момента, как Олег Бахматюк предложил реструктуризировать долги его ликвидированных банков, но к сожалению, руководство НБУ сделало все от себя возможное, чтобы не сесть за стол переговоров. Тем самым, государство Украина теряет значительные средства из-за "особую" позицию руководства НБУ.

Мы призываем Валерию Гонтареву не прятаться в Лондоне и приехать в Украину, для публичной дискуссии по поводу так называемого "очищения" банковской системы и ее действий по уничтожению экономики страны.

Олег Бахматюк по-прежнему придерживается политики открытости и прозрачности и готов принять участие в дискуссии. Наша позиция - это конструктивный диалог, при котором все стороны имеют возможность высказаться. Конечная цель, которую мы преследуем - благосостояние украинцев, и не только тех 30 тысяч, которые работают в нашем холдинге, но и миллионов других, на улучшение благосостояния которых могут уйти средства, Олег Бахматюк хочет и готов вернуть".

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