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четверг, 24 декабря 2020 16:42

Юрий Кралов: МТБ БАНК идет навстречу клиентам (PR)

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  Юрий Кралов об итогах работы МТБ Банка в 2020 году
Юрий Кралов об итогах работы МТБ Банка в 2020 году

По итогам 2020 года МТБ БАНК вновь стал победителем в престижном национальном рейтинге качества товаров и услуг "Звезда качества". Эта награда присуждается предприятиям страны, внесшим весомый вклад в дело укрепления экономики Украины.

Об этом сообщает "Интерфакс Украина" со ссылкой на пресс-службу МТБ БАНКа.

"Мы с уверенностью смотрим в будущее и прилагаем все усилия, чтобы наши клиенты — как физические, так и юридические лица — оставались нашими партнерами, вместе с которыми мы развиваем не только их бизнес и банк, но и экономику страны", — заявил, комментируя получение награды, председатель Правления ПАО "МТБ БАНК" Юрий Кралов.

По словам Юрия Кралова, в уходящем году МТБ БАНК провел модернизацию в сфере финтехнологий. "Мы внедрили новый современный интернет-банкинг МТВ-В для юридических лиц, подписали договор с международной платежной системой UnionPay International, одними из первых начинаем выпуск платежных карт этой системы на базе собственного процессинга, выдали первую банковскую гарантию в юанях, впервые оформили кредит под договор доверительной собственности", — отметил он.

Юрий Кралов указал, что среди достижений 2020-го также и можно отметить прямые поставки в Украину банковского золота и серебра от ведущего мирового производителя — швейцарской компании ARGOR-HERAEUS SA. "Помимо этого МТБ БАНК принял участие в благотворительных программах по преодолению пандемии COVID-19, оплатив оборудование и защитные костюмы для медиков", — подчеркнул Юрий Кралов.

В свою очередь, глава Наблюдательного совета МТБ БАНКа Игорь Згуров заявил о планах на следующий год.

 

"МТБ БАНК станет еще ближе к своим клиентам. Мы внедрим новые продукты и услуги — в первом квартале корпоративные клиенты банка смогут пользоваться мобильным интернет-банкингом, а значит, им будут доступны финансовые операции, где бы они ни находились", — подчеркнул он.

Игорь Згуров отметил, что в рамках сотрудничества с UnionPay International, о котором говорил Юрий Кралов, МТБ БАНК начнет выпускать кобейджинговые карты ПРОСТIP-UPI. "Это большой шаг в расширении финансовой свободы наших клиентов и интеграции банковской системы нашей страны в международное финансовое сообщество", — заявил он.

Также МТБ БАНК расширил круг партнеров: установил корреспондентские отношения с одним из крупнейших банков мира — China Industrial Bank.

"Это позволило обеспечить клиентам МТБ БАНКа, которые ведут внешнеэкономическую деятельность с Китаем, возможность прямых расчетов с китайскими поставщиками в юанях, а также ускорило прохождения платежей в долларах США и евро, – отмечает Игорь Згуров. – А, благодаря организации сотрудничества с одним из крупнейших частных банков Индии IndusInd Bank, был обеспечен доступ к финансовым рынкам Индии".

"Что касается поддержки импортеров, то МТБ БАНК продолжил расширение взаимодействия с зарубежными кредитно-экспортными агентствами, в частности, с государственными агентствами Китая, Турции, США и другими странами ближнего и дальнего зарубежья", – резюмировал Игорь Згуров.

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