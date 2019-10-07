"Укрзализныцю" обвинили в блокировании Николаевского порта

Работа одного из крупнейших в стране Николаевского морского порта может быть парализована. Члены профсоюза порта и работники частного оператора, который занимается доставкой-уборкой вагонов на территории порта для стивидорных компаний, провели сегодня акцию под Офисом президента и обратились к руководителю государства с призывом вмешаться в ситуацию. Причиной возможного коллапса они называют противоправные действия руководства АО "Украинская железная дорога".

Под офисом президента митинговали против произвола руководства "Укрзализныци"

"ООО "Сисайд Терминал" - это единственный в Украине частный оператор, который работает в государственных портах и ​​сумел эффективно заменить государственного монополиста, используя для этого пути, которые принадлежат в том числе АО "Украинская железная дорога". Мы работаем семь лет, только за последние три года общая сумма инвестиций в государственное имущество составила более 30 млн гривен. Мы разработали собственное уникальное программное обеспечение, которое не имеет аналогов в Украине, и имеем полную поддержку со стороны стивидоров, которые заинтересованы в том, чтобы процесс доставки-уборки вагонов происходил без задержек. Но последнее время высшее руководство АО "Укрзализныця" руками Одесской железной дороги АО "Украинская железная дорога" блокирует работу компании: не подписывает разрешений на выход тепловозов на путях общего пользования, уклоняется от проведения технического осмотра тепловозов, не выдает разрешения на ремонт тепловозов, то есть осуществляет все возможные действия для остановки компании, что в итоге приведет к остановке работы порта", - рассказал руководитель профсоюза работников оператора порта Роман Панюков.

По словам председателя профсоюза, АО "Укрзализныця", пользуясь статусом монополиста, уже четыре месяца безосновательно отказывается продлевать с ООО "Сисайд Терминал" договор об эксплуатации железнодорожного подъездного пути, на основании которого осуществляется подача-уборка вагонов со станции Николаев-Грузовой собственными локомотивами компании.

В обращении предприятия к президенту Владимиру Зеленскому отмечается, что мотивом действий руководства "Укрзализныци" может быть желание прибрать к рукам успешное предприятие.

Под офисом президента митинговали против произвола руководства "Укрзализныци"

"В 2019 году фиксируются рекорды грузооборота: только в августе текущего года перевалка грузов увеличилась на 24,7% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года... Все действия руководства АО "Украинская железная дорога" говорят о том, что это хорошо спланированная акция. Некоторым руководителям, пожалуй, понравился чужой успешный бизнес, который они решили прибрать к рукам или просто уничтожить, чтобы не было успешных примеров работы... Используются административный ресурс и давление, чтобы выдавить компанию с рынка и занять ее место", - говорится в документе.

Работники предприятий и профсоюзы Николаевского порта призвали президента выступить в защиту порта и защитить предприятие, которое является одним из крупнейших налогоплательщиков области, "от произвола государственного монополиста и руководства АО "Украинская железная дорога" и не позволить остановку работы второго по объемам операций порта Украины.

Напомним, министр инфраструктуры Криклий заявил, что пилотный проект с задействованием частной тяги для грузовых перевозок на железной дороге запустят к концу 2019 года. Частная тяга - это хорошо, потому что в последние годы "УЗ" не способна сама себя обеспечить тягой, уверен министр. Евгений Кравцов официально взял на себя обязанности запустить частную тягу и заменить половину руководящего состава "Укрзализныци".