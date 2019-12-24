Укрпочта собралась продать 800 объектов недвижимости

Укрпочта будет продавать недвижимость на конкурсной основе через систему Prozorro. Фото: Delo.ua

Укрпочта через Prozorro ищет компании, чтобы провести независимую оценку недвижимости. Планирует продать 800 объектов площадью 132 тыс. кв м.

Это не профильные объекты. Речь идет о 17 базах отдыха, зданиях в аварийном состоянии, объектах, где вообще только фундамент. Ежегодно на их содержание Укрпочта тратит около 10 млн грн, сообщила пресс-служба компании.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Укрпочта запустила онлайн-подписку газет и журналов

Продажа непрофильного имущества стало возможной после принятия изменений в закон о перечне госкомпаний, не подлежащих приватизации. Кроме того, из того списка изъяли Укрпочту.

Укрпочта будет продавать недвижимость на конкурсной основе через систему Prozorro. Определенную оценщиком цену будут использовать как стартовую.

Укрпочта владеет недвижимостью более 1,3 млн кв м. Из них 132 тыс. кв м не используются в хозяйственной деятельности.