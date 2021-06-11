Укроборонпром запустит вместе с канадцами фабрику патронов

Укроборонпром подписал соглашение с канадскими компаниями. Фото: "Економічна правда"

Укроборонпром, государственная компания "Артем", Waterbury Farrel из Канады и GL Munitions INC вместе запустят производство патронов.

В Waterbury Farrel заявили, что гордятся сотрудничеством с Канадской коммерческой компанией. Укроборонпром подписал с ней меморандум, сообщает его пресс-служба.

Компанию основали в 1851 году. Она является подразделением Magnum Integrated Technologies Inc. Waterbury Farrel сейчас участвует в нескольких крупных международных проектах в оборонной отрасли.

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1 июня Укроборонпром и ГАХК "Артем" подписали с канадскими партнерами соглашение о сотрудничестве в вопросах производства боеприпасов к стрелковому оружию. Построят завод, который будет производить патроны.

Житомирский бронетанковый завод передал Вооруженным силам Украины очередную партию машин боевой пехоты. Технику передали полностью готовой к боевому применению, сообщает Укроборонпром.