Укроборонпром запустит вместе с канадцами фабрику патронов

Укроборонпром, государственная компания "Артем", Waterbury Farrel из Канады и GL Munitions INC вместе запустят производство патронов.
В Waterbury Farrel заявили, что гордятся сотрудничеством с Канадской коммерческой компанией. Укроборонпром подписал с ней меморандум, сообщает его пресс-служба.
Компанию основали в 1851 году. Она является подразделением Magnum Integrated Technologies Inc. Waterbury Farrel сейчас участвует в нескольких крупных международных проектах в оборонной отрасли.
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1 июня Укроборонпром и ГАХК "Артем" подписали с канадскими партнерами соглашение о сотрудничестве в вопросах производства боеприпасов к стрелковому оружию. Построят завод, который будет производить патроны.
Житомирский бронетанковый завод передал Вооруженным силам Украины очередную партию машин боевой пехоты. Технику передали полностью готовой к боевому применению, сообщает Укроборонпром.
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